Evine hiçbir haciz memuru gelmediğini ve medyada çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler içerdiğini söyleyen Tosun, oğlu Muhammed Taha Tosun'un bir dizi için yatırımcıdan borç almasıyla yaşanan anlaşmazlıkların basına yanlış şekilde yansıtıldığını aktardı.

Tosun'un söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan Medyaradar, Oda TV ve Sözcü'ye gönderdiği yazı şu şekilde:

"Doğrudur oğlum M. Taha Tosun anılan diziyi yatırımcı diye haberde adını vermeyerek koruduğunuz Abdulkadir Özkan isimli şahıstan borç almıştır. Taha Tosun'un arkadaşı olarak ona borç vermiştir. Dizi yurt dışına bu sezon da satılamadığı için borcunu ödeyememiştir.

Özkan alacağını tahsil edemeyince yapılan tüm teklifleri reddederek arkadaşlık hukukunu bir kenara bırakıp buraya yazılmayacak ifadelerle hakaret ve tehditlere başvurmuştur. Tehditlerden biri de bizi basına vermek olmuştur.

Yaptığınız haber ile siz de o tehditlere destek vermiş oldunuz. Servet Yeşil isimli avukatı da camianın bir ferdi olduğunu söyleyerek beni aradığında borcun mutlaka ödeneceğini gerekirse sahibi bulunduğum daireyi satarak ödemesine yardımcı olacağımı belirttim.

Bu olumlu yaklaşımımıza rağmen Özkan ve avukatı işi yokuşa sürerek yapılan bütün teklifleri reddedip icra davası açarak iyi niyetli olmadıklarını göstermişlerdir.

Benim borç ile hiçbir ilişkim olmamasına rağmen benim ilişkili bulunduğum kurumlara borçlu olduğuma dair yazılar yazarak haciz ihbarnamesi göndermişler, itirazımız üzerine 14. İcra Dairesi 2025/19188 esas ile yapılan ihbarnamenin gerçeği yansıtmadığını sehven yapıldığını tarafımıza bildirmiştir. Siz de olayı araştırmadan bana haciz geldiğini yazarak bir itibar suikastı yaptınız.

Özkan ve avukatının bu olumsuz tavırları sebebiyle kendilerini muhatap almadığım bildirdim.

Dolayısıyla benim evime herhangi bir haciz gelmemiş ilişkili bulunduğum kurumlara gönderilen kasıtlı ve yanlış olan haciz ihbarnamesini de 14. Daire düzeltmiştir. M. Taha Tosun elinde nakit olmadığı için borca mukabil teklif ettiği emlak tapusunu Özkan ve avukatı kabul etmemişlerdir.

Ayrıca yaptıkları sözleşmede ödemede sıkıntı çıkması dahilinde oğlumun yazılım şirketindeki hisseleri garanti olarak gösterilmiş Özkan da imza atarak bu garantiyi kabul etmiştir.

M. Taha Tosun bu hisseleri kendisine teklif ettiğinde de ıslak imzasını inkar ederek yine hakarete başvurmuştur. Islak imza konusu yargıdadır.

Ayrıca Eylül 2025 de yüz bin dolara tekabül eden Ocak 2026 vadeli çekleri de hakaretlerle reddetmiştir.

M. Taha Tosun borcunu ödemeye kararlıdır.

Ancak alacaklı taraf ödeme hususunda yapılan tüm teklifleri reddetmişler ve olayı basına duyurarak itibar suikastına başvurmuşlar siz de buna alet olmuşsunuz.

Borçlu ben değilim, bana haciz gelmedi, hukuksuz şekilde şark kurnazlığıyla yapılan haciz ihbarnameleri bizzat icra tarafından iptal edildi.

AK Partili olmam öne çıkarılarak hem şahsıma hem partime yönelik yapılan bu itibar suikastını kınıyorum."