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Yazar ve şair Mevlana İdris dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti. Zengin'in cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

8 Haziran 2022 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
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Kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gören Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

"SEVGİLİ ABİM MEVLANA İDRİS RABBİNE KAVUŞTU"

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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