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Yazarımızı Mustafa Sabri Beşer'in babası Faruk Beşer Hakk'a yürüdü

Star Gazetesi Yazarı Mustafa Sabri Beşer'in babası ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer, Hakk'a yürüdü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı taziye mesajında Beşer ailesine başsağlığı diledi.

14 Ocak 2024 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Yazarımızı Mustafa Sabri Beşer'in babası Faruk Beşer Hakk'a yürüdü
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İslam hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Faruk Beşer, Hakk'a yürüdü.

Babasının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Star Gazetesi Yazarı Beşer, "Âlim de öldü âlem de! Babacığım Faruk Beşer (Hocamız) emanetini teslim etti. Rabbim rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Beşer, cenaze namazının 14 Ocak Pazar ikindi namazı akabinde, Kocaeli Kartepe Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nden kaldırılacağını bildirdi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşer için yayımladığı taziye mesajında "Dâr-ı bekâya irtihal eden İslam Hukuku hocası Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İLİM DÜNYASININ BAŞI SAĞ OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

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