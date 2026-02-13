Yazarımız Yakup Köse, Bakan Gürlek'i makamında ziyaret etti

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köse, "Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e makamında "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundum. Ziyaret sırasında, Sayın Bakan'ın doğum günü olması vesilesiyle kendilerine, 28 Şubat darbe döneminde yaşadığım hukuksuzları kaleme aldığım "Bir Çocuğun Gözünden 28 Şubat" kitabımı hediye ettim" dedi.

Bakan Gürlek ile 28 Şubat ve darbeciler üzerine sohbet ettiklerini ifade eden Köse ayrıca, "Kabulleri için Sayın Akın Gürlek'e teşekkür ederim, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.