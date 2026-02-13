İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Yazarımız Yakup Köse, Bakan Gürlek'i makamında ziyaret etti

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e makamında “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

13 Şubat 2026 Cuma 18:48
Yazarımız Yakup Köse, Bakan Gürlek'i makamında ziyaret etti
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köse, "Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e makamında "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundum. Ziyaret sırasında, Sayın Bakan'ın doğum günü olması vesilesiyle kendilerine, 28 Şubat darbe döneminde yaşadığım hukuksuzları kaleme aldığım "Bir Çocuğun Gözünden 28 Şubat" kitabımı hediye ettim" dedi.

Bakan Gürlek ile 28 Şubat ve darbeciler üzerine sohbet ettiklerini ifade eden Köse ayrıca, "Kabulleri için Sayın Akın Gürlek'e teşekkür ederim, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

