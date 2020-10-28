Yazarımız Yakup Köse, suçlamalara sosyal medya hesabından cevap verdi

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:16

Yazarımız Yakup Köse, boşanma sürecinde olduğu Şenay Eryılmaz’ın suçlamalarına sosyal medyadan fotoğraf ve belgelerle cevap verdi. Çocuklarının daha fazla zarar görmesini istemediğini belirten Köse, "Devam eden boşanma davasında davalı tarafın hezeyanlarının röportaj diye sunulması üzerine zaruri açıklamamdır. Çocuklarımın daha fazla zarar görmesini istemediğim ve avukatım Hamza Uçan, 'Görülmekte olan bir dava hakkında açıklama yapmak suçtur, iftira dolu bu röportaj hakkında sorumlu kişilerle alakalı yasal yollara başvuralım' dediği için susmayı tercih etmiştim. Lakin bir boşanma davasını siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürmek istedikleri anlaşıldı, bu sebeple kamuoyunu bilgilendirmek zorunluluk oldu." açıklamasında bulundu.

"ERYILMAZ ANNESİ OLDUĞU ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADI"

3 çocuğunun velayetini siyasi nüfuz kullanarak aldığı iddialarının tamamen iftira olduğunu söyleyen Köse, "Şenay Eryılmaz’ın annesi olduğu çocuklarına şiddet uyguladığı iki ayrı uzman heyet raporuyla sabittir” dedi. Çocuklarına yönelik şiddet görüntülerinin dava dosyasında yer aldığına işaret eden Köse, “Şenay Eryılmaz iftira içerikli röportajda “Bir anneden üç çocuğu nasıl koparılır” diyerek kamu vicdanını aldatmayı denemektedir” dedi.

ÇOCUKLAR ANNELERİNDEN GÖRDÜKLERİ ŞİDDETİ ANLATTI

Duruma isyan eden çocuklarının her şeyi anlatması konusunda kendisine ısrar ettiğini belirten Köse, çocuklarına yönelik şiddeti belgeleyen fotoğraflara paylaşımında yer verdi. Köse, kızı Neslihan Esma Köse’nin annelerinden gördükleri şiddeti anlatan mahkeme ifadelerini de sosyal medyadan paylaştı. Esma Köse’nin “Birlikte yaşadığımız dönemde annem bize her zaman baskı uyguluyordu. Velayetimin babama verilmesi istiyorum. Babamın yanında yaşamak istiyorum” ifadelerinin mahkeme tutanaklarında yer aldığı görüldü.

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDEN ERYILMAZ BOŞANMAK İSTEMEDİ"

Evlilik sürecinde şiddet gördüğünü iddia eden Eryılmaz’ın boşanmak istememesinin hayatın olağan akışına ters düştüğünü ifade eden Köse, “Şenay Eryılmaz, boşanma davası açtığım günden beri davayı geri çekmezsem bana itibar suikastı yapacağı tehdidinde bulunmuştur. “Beni bıçakladı” diyerek hakkımda mahkumiyet kararı çıkartan ve iftirasına devam eden Eryılmaz aşağıda paylaşım WhatsApp konuşmasında bana iftira attığını itiraf ediyor” dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Eryılmaz’ın iftiralarının röportaj kılıfıyla kamuoyuna yayılmasıyla ilgili ise Köse, Orhan Sarıkaya’yı aradığını ve Sarıkaya’nın "Röportajı baskı altında yaptım" dediğini belirtti. Köse, iftira dolu röportajı yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuna açıkladı.

KÖSE'DEN KANDİL MESAJI

Üç çocuğunun bulunduğu fotoğrafla Kandil mesajı paylaşan Yakup Köse, "Anlık- Kandiliniz mübarek olsun. Mübarek gece hürmetine duam: Allah düşmanında haysiyetlisini nasip eylesin." dedi.

