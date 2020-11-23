Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:23

2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği olay, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'ta çıkan örgüt imamları arasındaki yazışmalarla yeni bir boyut kazandı. SABAH'ın ulaştığı ByLock konuşmalarında, FETÖ il imamı Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili "Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu" dedi. Mesajların elde edilmesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu yeni deliller üzerinden Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ soruşturması açtı. Terörist başı Fetullah Gülen'in operasyonu nasıl yönettiği de ortaya çıktı.

FETÖ ELEBAŞI YAZICIOĞLU OPERASYONUNU BÖYLE YÖNETMİŞ

Bir itirafçı soruşturmayla ilgili şoke eden bilgiler verirken, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıkça ifade edilen ByLock yazışmalar ortaya çıktı. Bilgi ve belgelerin içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün operasyonu nasıl yönettiğine, kime ne söylediğine ilişkin birçok ayrıntı yer aldı.

YAZICIOĞLU VE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2009 yılının Mart ayında Türkiye'yi kahreden haber Kahramanmaraş'tan geldi. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının seçim gezisi için bindikleri helikopter düştü. Skandal düzeydeki arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterdeki, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Parti İl Başkanı Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Pilot Kaya İstektepe ve Gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.

2 ASTSUBAY ENKAZDAN KAYIT CİHAZLARINI ÇALDI

Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma timindeki astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un, helikopterdeki hayati öneme sahip "kayıt cihazlarını" çaldıkları tespit edildi. Aydın Özsıcak ve Davut Uçum hakkında alınan son dakika kararıyla soruşturma başlatıldı. Özsıcak tutuklandı, Davut Uçum ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

ALÇAK VE PİŞKİN SAVUNMA: CİHAZLARI HATIRA İÇİN ALDIM

Aydın Özsıcak, en küçük bir ipucu vermedi ve "Kayıt cihazlarını hatıra olarak almıştım" dedi. Ev ve işyeri aramasında ise cihaz bulunamadı. Muhsin Yazıcıoğlu suikastını kararttığı anlaşılan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, 15 Temmuz darbe girişiminde yeniden sahneye çıktı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN GELİŞME

Davut Uçum, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast için giden MAK timlerinin içerisinde bulunduğu helikopteri kullandı. Aydın Özsıcak'ta suikast ekibinin içerisinde yer aldı. İki sanık, Yazıcıoğlu soruşturmasında "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlamasıyla halen yargılanırken, MİT'in elde ettiği FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock programı içinden soruşturmaya yeni boyut kazandıracak son dakika bilgileri çıktı.

YAZICIOĞLU DOSYASINA FETÖ SORUŞTURMASI AÇILDI

FETÖ'nün sözde Elazığ İl İmamı Mehmet D., ile Malatya bölgesinde Mülki İdari Amirlerden sorumlu Ömer H. arasında kullandıkları ByLock'ta geçen Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuşmalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili FETÖ soruşturması açıldı.

İŞTE O KONUŞMALAR

İki örgüt imamı arasında yazışmalar şu şekilde gerçekleşti;

Elazığ İl İmamı Mehmet D. : "Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince, hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle görüştü. İstanbul'da heyet toplantı. Öğlen El Aziz'e geldim noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi. Doğru yerle istişare. Bizim abilere kalsak ne var ki dedi bazıları. Hızlı hareket edilemedi bana göre."

Malatya Mülki Amirlerden sorumlu Ömer H: "Evet. Neyse hayırlısı. Memleketteyim. Görüşürüz sonra"

50'YE YAKIN KİŞİNİN 10 YILLIK İLETİŞİM KAYITLARI İSTENDİ

ByLock'ta geçen konuşmaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce itirafçı olan Elazığ ilindeki FETÖ yapılanmasının "Avukatlar İmamı" Abdullah Ö.'nün yeniden ifadesi alındı. 50'ye yakın kişinin iletişim kayıtları istendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün cinayet mi yoksa Fetullahçı Terör örgütünün suikastı mı olduğu yeniden gündeme alındı. 2009 yılındaki soruşturma üzerinde yapılan son dakika incelemelerinde ise açılan ve yürütülmekte olan soruşturma dosyalarının karartılmaya çalışıldığı ve bazı içeriklerin değiştirilerek çeşitli asılsız ihbarlarda bulunulduğu ortaya çıktı.

BYLOCK KONUŞMALARI İLETİŞİM KAYITLARIYLA DOĞRULANDI

ByLock'ta İzmir ve İstanbul seyahatleri yaptığını anlatan Elazığ sözde imamı Mehmet D.'nin yapılan araştırmada İzmir ve İstanbul seyahatlerini gerçekleştirdiği tenkin çalışmayla doğrulandı. Mehmet D.'nin helikopterden cihaz söken askerlere görevlendirilen örgüt üyesi avukatın açığa çıkmasıyla yardım istediği, kendisinin de o nedenle görüşmeler yaparak örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile görüştüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı.