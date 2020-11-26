Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili ilgili kritik ''Adil Öksüz'' detayı ortaya çıktı

26 Kasım 2020 Perşembe 08:26 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:26

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na yapılan suikastla ilgili soruşturmada çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha önce soruşturmada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in operasyonu yönettiği, FETÖ imamlarının "Tere yağından kıl çektik" benzetmesi yaptığı ve F-4'lerin 75 saniyede bölgede olma imkanı varken bunun yapılmadığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre, bu kez de suikastta FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün izine ulaşıldı. Soruşturma dosyasına 20 sayfalık itirafları giren örgütün avukatlar imamı ise şoke eden bir iddiayı gündeme getirdi. İtirafçı imam ifadesinde elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Kolejindeki odasındaki F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olan uçağı simgelediğini söyledi.

BYLOCK YAZIŞMALARINDAN ÖKSÜZ ÇIKTI

MİT'in elde ettiği ByLock konuşmaları sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun Muhsin Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili başlattığı FETÖ soruşturmasında 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden ve o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan Adil Öksüz'ün ismine de ulaşıldı.

HAVADAKİ F-4 PİLOTUNUN ÖKSÜZ İLE İRTİBATI VARDI

Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü an havada bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan silah sistemlerini kullanan bir subay ile Adil Öksüz arasında o dönem telefon irtibatları belirlendi. Subay ile Adil Öksüz arasında bağlantıların araştırıldığı soruşturmaya, daha önce Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade veren FETÖ'nün sözde Elazığ Avukatları imamının itirafları da bomba gibi düştü.

Mart ayında KOM Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçı imamın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği 20 sayfalık ifade ortaya çıktı

GÜLEN'İN ODASINDAKİ F-16 MAKETİNİN SIRRI

MİT'in ByLock yazışmalarını tespit ettiği Elazığ İl İmamı Mehmet D., tarafından 2013 yılında Elazığ Avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı ilginç bir bilgi verdi.

2014 yılında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Kolejindeki özel odasına düzenlenen geziye katıldığını belirten itirafçı, bu gezide FETÖ elebaşının odasındaki F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesinde kullanılan savaş uçağını simgelediğini söyledi.

Kendisine bu bilgiliyi örgütün il imamı Mehmet D.'nin verdiğini ileri süren itirafçı ifadesinde "Muhsin Yazıcıoğlu'nun kırıma uğrayan helikopterinden parça söken iki askerin avukatlığını örgüt üyesi avukatlardan M.A. yapıyordu. Dosyadaki gizlilik kararının kalkmasıyla bu bilgi ortaya çıktı. Bunun üzerine il İmamı Mehmet D. ile görüştük. Avukatların imamlığının yapıyordum ancak benimde M.A.'nın iki askerin avukatı olduğundan haberim yoktu. M.A.'ya bu görevi kendisine kimin verdiğini sordum. O da ben avukatlar imamı olmadan önce Gaziantep Bölgesi sözde avukatlar imamı Turan C. tarafından bu görevin kendisine verildiğini, aynı zamanda TSK'daki askerlere imamlık yapan bir ismin de bu konuyla bilgisini olduğunu anlattı" bilgilerini paylaştı.