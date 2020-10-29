29 Ekim 2020 Perşembe 10:41 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:51

2009 yılında Kahramanmaraş'ta bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve yoğun cinayet şüpheleriyle soruşturmalar açılan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde çok sayıda bilgi, belge, cinayet olduğuna dair itiraf gün yüzüne çıkmıştı. Türkiye'yi yasa boğan kazada FETÖ'nün etkisinin olup olmadığına ilişkin açılan yeni soruşturma kapsamında çok kritik bilgilere ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre; Önceki gün ortaya çıkan suikastçı astsubay haberinin ardından bugün bir detaya daha ulaşıldı ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastında adım adım Adil Öksüz'e oradan da Fetullah Gülen'e giden izler bulundu. İşte çarpıcı iddialar;

KAZA SIRASINDA HAVADA OLAN PİLOT ADİL ÖKSÜZ İLE 152 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma sonucunda açığa çıkarılan en yeni bilgi helikopter düştüğü sırada o bölgede havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan eski albay Ali Armağan'ın o dönem Hava Kuvvetleri'nin FETÖ imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Son dakika haberinin ayrıntılarına inildiğinde ise MİT'in ByLock konuşmalarına ulaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği ifadesine SABAH ulaştı.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Bu ifade üzerine yapılan incelemede helikopterin düştüğü sırada o bölgede bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan birinin FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Ali Armağan olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütsel hattını o dönem Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile iletişime geçmek için kullandığı ve Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu tespit edildi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'IN ODASINDA JET MAKETİ

Öksüz'ün sigorta poliçesine yazdığı adreste 2018'deki aramada evde bulunan FETÖ elebaşına ait kitaplardan birinin ön kapağında Ali Armağan'ın eşinin parmak izine rastlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Armağan ile eşi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti.

İrtibatları ortaya çıkan pilot Ali Armağan halen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

HELİKOPTERİ DÜŞÜREN UÇAĞIN VE ADİL ÖKSÜZ'ÜN İMAMI OLDUĞU HAVA KUVVETİ YAPILANMASININ TEMSİLİ

FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet D. tarafından 2013'te avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı ifadesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Koleji'ndeki odasında bulunan jet maketinin de Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olduğu ileri sürülen uçağı simgelediğini söyledi.

İTİRAFÇI BÖYLE ANLATTI

Kendisine bu bilgiyi örgütün il imamı Mehmet D.'nin verdiğini belirten itirafçı, "Helikopterden parça söken iki askerin avukatlığını örgüt üyesi M.A. yapıyordu.

"TSK İMAMINA AKTARDIĞINI ANLATTI"

M.A.'ya bu görevi kendisine kimin verdiğini sordum. O da benim avukatlar imamı olmadan önce Gaziantep Bölgesi avukatlar imamı Turan C. tarafından bu görevin kendisine verildiğini, aynı zamanda TSK'daki askerlere imamlık yapan bir ismin de bu konuyla bilgisini olduğunu anlattı" dedi.

HELİKOPTERİN RADAR KAYITLARI SİLİNDİ

Açılan soruşturmayla kesin bulgularla doğrulanan bir başka kritik bilgi ise, arama kurtarma ekibinin çaldığı cihazın helikopterin yakınındaki hava araçlarını gösteren kayıt cihazı olması. MAK timinde görevli darbeci askerlerin helikopterden çaldığı GPS cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin ise yaklaşan hava araçlarının tespitinde kullanılan cihazlar olduğu belirlendi.

4 DAKİKALIK BÖLÜM YOK!

Ayrıca helikopter kazasından önce kaza yerine 20 kilometre mesafede bulunan iki F-4 uçağıyla ilgili radar kayıtlarının 4 dakikalık bölümünün silindiği ortaya çıktı.

DÜN DE KRİTİK BİLGİLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dün SABAH'ta yayınlanan son dakika haberinde ise yine çok önemli detaylar ortaya çıkmış ve günün haberi olarak konuşulmuştu. Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmanın seyrini değiştirecek bilgiye ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşına mezar olan helikopterdeki Argus5000 CE ve SKYMAP (kayıt yapma özelliğine sahip) cihazlarını çalan Astsubay Aydın Özsıcak'ın; helikopter düştüğünde ve enkaz bulunana kadar telefonunu kapattığı ortaya çıktı.

İKİ İSİM HAYATİ ÖNEME SAHİP CİHAZLARI ORADAN ÇALDI!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun TC-HEK tescil işaretli kırmızı helikopteri düştükten 3 gün sonra bulundu. Helikopter enkazının bulunduğu sıralarda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Skorsky tipi bir helikopter kara saplandı. Skorsky'nin kara saplandığı nokta Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterinin 200 metrekadar aşağısında yer aldı.

Skorsky helikopter için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi oluşturdu. Bu ekibin içinde Davut Uçum ve Aydın Özsıcak da bulunuyordu. Uçum ve Özsıcak, Skorsky helikopterle ilgilenmeyip, Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulundular ve hayati öneme sahip cihazları çaldı.