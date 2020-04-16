Yazın okul olacak mı Son Dakika... Yaz tatilinde okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?

16 Nisan 2020 Perşembe 00:26 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 00:26

"Yaz tatilinde okul var mı? Yazın okul olacak mı son dakika Okullar ne zaman açılacak MEB" sorularının yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır." ifadesini kullandı.İşte Telafi eğitimi basıl olacak? sorusunun cevabı ve detaylar...

Selçuk, Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.

Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağını ifade eden yetkililer, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşayacağını, bu nedenle uzaktan eğitimin şart olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Yetkililer, TV ile EBA ve telafi eğitiminin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, düzenlemenin olağanüstü haller ve mücbir sebepler için mevzuat uyumlulaştırma çalışması olduğunun altını çizdi.

EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ NEDİR?

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.



TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Meclis'te kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” ile ilgili açıklamada bulundu.

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitim düzenlemesi” ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son olarak şu açıklamayı yaptı:

“Telafi eğitimi kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısıdır. Yani telafi eğitimi okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılmaz. TV, EBA ve telafi eğitimi birbirinin tamamlayıcısıdır. Yapılan düzenleme olağanüstü haller ve mücbir sebepler için mevzuat uyumlulaştırma çalışmasıdır. Özet olarak yaz aylarının tümüyle eğitimle geçmesi söz konusu değildir.”