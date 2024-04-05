YDUS sonuçları bugün saat 10.00'da açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), sonuçlarının 5 Nisan saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav Sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor, hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.