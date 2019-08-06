Yeni askerlik sisteminin kabul edilmesiyle birlikte yedek subaylık uygulamasının yanına yedek astsubaylık uygulaması da getirildi. Yedek astsubay başvurusu nasıl yapılır? Yedek astsubay alımı şartları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın bavuru geldi. Askerlik süresi 6 aya düşürülürken yedek subay ve yedek astsubay olarak görevini yerine getirmek isteyenler 12 ay kışlada görev yapacaklar. Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı....

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın yükümlü başvuru yaptı.

Başvuru tarihleri 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yapacaklar.

Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.

Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

YEDEK ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği uygulama kapsamında yükümlüler ilk olarak e-devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip istemediklerine karar veriyor.

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor.

Kurada çıkmamaları durumunda erteleme hakkı olan yükümlüler, askerliklerini erteleyebiliyor ya da eğitim durumlarına göre yedek subay, yedek astsubay veya er/erbaş olarak vatani görevlerini yerine getirebiliyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli seçenekler sunuluyor. Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken meslek yüksek okulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor. Lisans ve üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

İLAVE HAKLAR

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sağlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.

Bunun yanı sıra hudut görevinde olanların harçlıklarına ise azami 1053 lira ilave yapılıyor. Ayrıca TSK personel alım sınavlarında ilave puan, sözleşmeli personel temini ile TOKİ'de öncelik gibi haklar da ikinci altı ay için silah altında kalmayı bekleyen gençlere sunuluyor.

KURA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 16 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular sonucunda kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olacak ve mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silah altında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silah altına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.