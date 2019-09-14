Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman belli olacak? Yedek astsubaylık sonuçları sorgulama sayfası

Yeni askerlik sisteminin kabul edilmesiyle birlikte yedek subaylık uygulamasının yanına yedek astsubaylık uygulaması da getirildi. Yoğun ilgi gören yedek astsubaylık başvurularında sonuç heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yedek astsubaylık sonuçları sorgulama sayfası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Askerlik süresi 6 aya düşürülürken yedek subay ve yedek astsubay olarak görevini yerine getirmek isteyenler 12 ay kışlada görev yapacaklar. Yedek astsubaylık hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

YEDEK ASTSUBAYLIK SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2019'da açıklanacak.

YEDEK ASTSUBAYLIK SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açıklandı.

YEDEK ASTSUBAYLARA SUNULAN HAKLAR

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.