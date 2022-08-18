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Yedek parça deposunda yangın

Adana'da yedek parça deposunda çıkan yangın söndürüldü.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 06:58 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Modern Sanayi Sitesi'nde bisiklet ve motosiklet yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen ve depo çalışanı olduğu belirtilen S.G. ile A.M. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Yoğun alev nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, iş yerinin kepengini balyozla kıramayınca, söz konusu yere fork-lift getirildi.

Kepengin fork-liftle kırılmasının ardından ekipler, depo içindeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaklaşık iki saat süren yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

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