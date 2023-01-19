Yedek parça satılan dükkan karmaşıklığıyla müşterileri şaşkına çeviriyor

Altınordu ilçesi Ata Sanayi Sitesi'nde otomotiv ve büyük araçlar için yedek dükkanı bulunan 46 yaşındaki Cumhur Yılmaz'ın lakabı 'Karışık' olarak biliniyor. 2008 yılında devraldığı iş yerini o günden bu yana yedek parça malzemeleri ile dolduran Yılmaz, bir süre sonra rafları yetmeyince parçaları üst üste koymaya başladı. Yıllarca biriktirdiği yaklaşık 100 bin adet parçayı iş yerinde düzensiz bir şekilde satışa sunan Yılmaz, müşterilerin aradığı tüm parçaları kendisinin bulabildiğini ancak başka insanların uzun süren aramalar sonucunda dahi parçayı bulamadığını belirtiyor, müşterilerinin de kendisini böyle sevdiğini ifade ediyor.

"BANA 'KARIŞIK ADAM' DERLER"



İş yerini düzene koymayı çok düşündüğünü ancak bir türlü uygulayamadığını ifade eden Cumhur Yılmaz, "Bana 'Karışık adam' derler. Nedeni ise tüm çeşit malzemelerin bende bulunması. İnsanların bana olan sevgisinden dolayı bu adı taktılar. Dükkanım komple karışık, üst kat ve depom da çok karışık. Düzen yapmayı bu zamana kadar aklımdan çok geçirdim ama Allah nasip etmedi. Ne kadar ürün olduğunu tahmin etmemin ihtimali yok, doğruyu konuşmak gerekirse 100 bin çeşit vardır diye düşünüyorum" dedi.

"BAZEN BEN DE UNUTUYORUM, İNSANLAR İSTEDİKLERİ PARÇAYI BULAMAYACAĞIMI TAHMİN EDİYOR"



"Bazen benim de parçaların yerini unuttuğum oluyor. Müşteriye kimi zaman 'kalmadı' diyorum ama sonradan bir yerden çıkıyor" diyen Yılmaz, "Dükkanı ilk kez görenler şaşırıyor. İstediği malzemeyi almaya gittiğimde peşimden bakıyor ve nasıl bulacağımı izliyor. Sonrasında teslim edince 'helal olsun' diyorlar. İnsanlar malzemeyi istediklerinde benim bulamayacağımı düşünüyorlar. 20 yılı aşkın süredir buluyorum, her geçen gün de üzerine koyuyorum" diye konuştu.

"PARÇAYI BULABİLENE 'ÜCRETSİZ ALIN' DİYORUM AMA BULAMIYORLAR"



Rıdvan Kutlu isimli müşteri, işyerine geldiklerinde kimi zaman bir müddet parça için beklediklerini ifade ederek, "İş yeri karşılık olduğu için kendisine de karışık diyoruz. Bazen işi çıkıyor ve dükkanı bize bırakıyor, gelen müşteriye 'parçayı bulursan ücretsiz al' diyorum. Ancak kendisinde her türlü parça bulunuyor, kendisi geldiğinde de hemen bulup bize teslim ediyor" ifadelerine yer verdi.

"KARIŞIK OLMASI ONUN ÖZELLİĞİ"



Hayatında ilk kez böyle karışık bir dükkan gördüğünü söyleyen Yusuf Yalın ise "Bazen kendisi olmadığında parçaların yerini tarif ediyor. Burası herkesin yapabileceği bir iş değil ama dağınık olması onun özelliği. Başka bir yerde de böyle bir dükkan hiç görmedim" diye konuştu.