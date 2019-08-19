Yedek subay ve yedek astsubay alımları ne zaman? MSB celp ve sevk tarihleri belli oldu!

Yedek subay ve yedek astsubay alımları ne zaman? merak ediliyordu. MSB celp ve sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı. Bu duyuru kapsamında da tarihlerde yayınlandı. Yedek subay ve yedek astsubay alımları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ALIMLARI NE ZAMAN?

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın yükümlü başvuru yaptı.

Başvuru tarihleri 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.

Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

MSB CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU!

T.C. Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.

Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.