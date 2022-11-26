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Yediemin otoparkında patlama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı üşüyen bir kişinin, ısınmak için otoparkta yaktığı kamyon lastiği bomba gibi patladı. Korku dolu anların yaşadığı olayda, alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 09:05 - Güncelleme:
Yediemin otoparkında patlama
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Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki bir yediemin otoparkında meydana geldi. Soğukta üşüyen bir kişi, kamyon lastiğini tutuşturup ısınmak istedi. Yakıldığı sırada bir anda bomba gibi patlayan lastik çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimi sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lastik yakan kişinin ise, olay yerinden korkup kaçtığı öne sürüldü.

"BOMBA PATLADI SANDIK, AKLIMI ALDI"

Çevredeki bir esnaf, "Ben işyerimde otururken, şiddetli bir patlama sesi geldi. Sanki bomba patlamış gibi korkuttu, aklımı aldı. Esnaf arkadaşımızın araçları yandığını düşünüp hemen telefona sarıldık, itfaiyeyi aradık" diye konuştu.

  • Yediemin otoparkı
  • patlama
  • Çorlu

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