YEE'den Ruanda'da geri dönüşüme teşvik

Ruanda'nın yanında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Burundi gibi ülkelerden de genç sanatçıların katıldığı atölye ile kullanılmış malzemelerin zenginliği hakkında farkındalık oluşturulması ve bunların yeni ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Program, çevrenin korunmasını ve gelir üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

YEE Kigali Sorumlusu Enes Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda etkisi derinden hissedilen iklim değişikliği konusunda öğrencilere farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

El sanatları atölyesi fikrinin öğrencilerle derste Türkçe konuşurken ortaya çıktığını belirten Karaçoban, mayısın sonuna kadar devam edecek atölye çalışmasının toplam 8 hafta süreceğini dile getirdi.

Karaçoban, programın sonunda kursiyerlerin birer "çevre koruma elçisi" olacağını vurgulayarak, "Atıkların ve kullanılmış malzemelerin yararlı şekilde tekrar ele alınması, bu atıkların çevre için sorun olmaktan çıkıp bir zenginliğe dönüşeceğini umut ediyoruz." dedi.

- HALKIN ÜRETİME KATKI SAĞLAMASI AMAÇLANIYOR

Afrikalı 10 kursiyerin katıldığı atölyede her hafta farklı bir sanatçı eğitim veriyor. Her derste farklı bir objeyi konu edinerek kullanılmış malzemelerden ev ürünleri ve hediyelik eşyalar yapılarak, halkın üretime katkı sağlaması amaçlanıyor.

Projenin sorumlusu Kongolu Sanatçı Taka Hubert, projenin sonuçlarının kursiyerler için olumlu etkileri olacağını kaydetti.

Proje ile yeni iş fırsatları oluşturabilmek, sanatsal ifade yeteneğini geliştirmek ve Ruanda'da çevrenin korunmasına destek vermek gibi amaçlarının bulunduğunu aktaran Hubert, "Atık yönetimi konusunda insanları bilgilendirmek istiyoruz, bu sayede çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

İki haftadır devam eden projenin sonunda ortaya çıkan ürünler, Ankara'daki Afrika Evi'nde sergilenecek.