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Yeğeni evin duvarında buldu! Escobar'ın serveti bitmek bilmiyor

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yeğeni Nicolás Escobar, amcasının ölümünden 27 yıl sonra yaşadığı evin duvarında gizlenmiş halde 18 milyon dolar buldu.

star.com.tr26 Eylül 2020 Cumartesi 00:09 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:09
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Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yeğeni Nicolás Escobar, yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, paranın plastik bir torbada olduğunu söyledi.

Paraların beş yıldır yaşadığı evin duvarında gizli olduğunu anlatan yeğen Escobar, bir çeşit öngörünün kendisine yol gösterdiğini ifade etti.

Paranın yanı sıra bir daktilo, bir uydu telefonu, altın kaplama bir kalem, bir kamera ve henüz içinde ne olduğu tespit edilmemiş film rulosu bulduğunu söyleyen Escobar, "Ne zaman yemek odasında oturup otoparka doğru baksam, oraya giren ve kaybolan bir adam görürdüm. İçerisi, ceset kokusundan 100 kat daha kötü kokuyordu" şeklinde konuştu.

Nicolás Escobar duvarda saklanan banknotların çoğunun çürümüş ve kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.

Pablo Escobar, 1980'lerde ve 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uyuşturucu ticaretini elinde tutmaktaydı. Devasa bir servetin sahibi olan Escobar, Forbes dergisinin milyarderler listesine yedi kez girmişti.

star.com.tr

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