6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
  Yeğenin altınları çaldı! 2 çocuk annesi teyze kendine araba aldı
Yeğenin altınları çaldı! 2 çocuk annesi teyze kendine araba aldı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kadın, yeğeninin evinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kendisine araç alınca polis tarafından gözaltına alındı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 11:11
Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, S.F. (35), evinden ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınların kaybolduğu belirlendi.

TEYZE YEĞENİNİN ALTINLARINI ÇALDI, 2 GÜN SONRA KENDİSİNE ARAÇ ALDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin S.F.'nin teyzesi olan F.A. (45) olduğunu tespit etti.

3 ÇOCUK ANNESİ HIRSIZLIK YAPTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli teyzenin 9 Nisan'da yeğeninin evinden altınları çaldığını ve 13 Nisan'da altınların bir kısmını araç sahibine vererek eşiyle birlikte otomobil satın aldığını tespit etti. Hırsızlık ekipleri tarafından dün gözaltına alınan 3 çocuk annesi F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

