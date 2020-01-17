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Güncel

Yeğenini öldüren amca tutuklandı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Murat Bektaş'ı (33), av tüfeğiyle öldüren Mahmut Bektaş (55), tutuklandı.

DHA17.01.2020  16:29 - Güncelleme: 17.01.2020  16:30

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut Bektaş ve yeğeni Murat Bektaş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Bektaş, av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Bektaş, kanlar içinde kalırken, amca Mahmut Bektaş, Muhtar Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeğen Bektaş'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, amca gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen amca Mahmut Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silah kaçakçıları tutuklandı

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