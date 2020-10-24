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  • Yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren 56 yaşındaki adam öldü
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Yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren 56 yaşındaki adam öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, silahla öldürülen yeğeninin cenaze törenine saatler kala kalp krizi geçiren kişi vefat etti.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 16:58 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:58
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Karamürsel ilçesinde 22 Ekim'de meydana gelen kavgada silahla öldürülen Burak Şahin İren'in (32) cenazesi, kılınan namazın ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Dayı Yakup Alemdaroğlu (56) da yeğeninin cenaze töreni öncesi dün 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alemdaroğlu'nun cenazesi, Oluklu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

4 Temmuz Mahallesi'nde otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek alacak borç meselesinden dolayı tartışmıştı. Olayda Yıldıray A, yanındaki silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan İren ise vatandaşlar tarafından aynı otomobille Karamürsel Devlet Hastanesine götürülmüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheliler, Yıldıray A. ve S.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Yıldıray A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, S.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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