27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6612
  • 6,1982
  • 272.967
  • 105425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HDP'li Ahmet Türk'ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Mardin’de Derik ilçesine bağlı Atlı köyünde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı köyünde Ahmet Türk’e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T’ye ait eve operasyon düzenledi.
 
ARAZİ AHMET TÜRK'E AİT, EV YEĞENİNİN
 
Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı köyünde Ahmet Türk'e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T'ye ait eve operasyon düzenledi.
 
O EVDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ
 
Operasyonda V.T'nin evindeki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi.

6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma´ya teslim edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Savunma yerine köşe yazısı okudular

Savunma yerine köşe yazısı okudular

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA