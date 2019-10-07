19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7519
  • 6,3257
  • 277.473
  • 104476
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'ye yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur oldu. Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen heyecan dolu yarışma programı MasterChef Türkiye'ye Yekaterina Sungur katıldı. 28 yaşında olan Yekaterina Sungur Rus mutfağında oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. Yekaterina Sungur'un şimdiden bir çok hayranı oluştu. Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MasterChef Türkiye yarışmacısı Yekaterina Sungur'un kim olduğu merak edilmeye başlandı.  Yemek konusunda iddialı olan Yekaterina Sungur'un kim olduğunu tüm izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 28 yaşında olan Yekaterina Sungur Rus mutfağında oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Yekaterina Sungur'un şimdiden bir çok hayranı oluştu. Sosyal medyadan da Yekaterina Sungur'a destek yorumları geliyor. 
 

 
YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?
28 yaşında olan Yekaterina Sungur aslen Rusyalı. 10 yıldır Türkiye'de bulunan Yekaterina Sungur evli ve 2 çocuk annesi. Ev hanımı olan Yekaterina Sungur eleme turunda Konya yöresine ait 'Kovalama' yemeği ile MasterChef üyelerini bir hayli şaşırtmıştı. Yekaterina Sungur, yaptığı bu yemekle ilk turda 3 jüri üyesinden 'evet' alırken, yemeğin lezzetiyle de jürileri de etkilemeyi başarmıştı. 
 
Kayınvalidesiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Yekaterina Sungur, kayınvalidesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirmişti. 

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti
 

POPÜLER HABERLER

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA