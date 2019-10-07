Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kaç yaşında, nereli?
MasterChef Türkiye'ye yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur oldu. Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen heyecan dolu yarışma programı MasterChef Türkiye'ye Yekaterina Sungur katıldı. 28 yaşında olan Yekaterina Sungur Rus mutfağında oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. Yekaterina Sungur'un şimdiden bir çok hayranı oluştu. Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
MasterChef Türkiye yarışmacısı Yekaterina Sungur'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yemek konusunda iddialı olan Yekaterina Sungur'un kim olduğunu tüm izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 28 yaşında olan Yekaterina Sungur Rus mutfağında oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Yekaterina Sungur'un şimdiden bir çok hayranı oluştu. Sosyal medyadan da Yekaterina Sungur'a destek yorumları geliyor.
YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?
28 yaşında olan Yekaterina Sungur aslen Rusyalı. 10 yıldır Türkiye'de bulunan Yekaterina Sungur evli ve 2 çocuk annesi. Ev hanımı olan Yekaterina Sungur eleme turunda Konya yöresine ait 'Kovalama' yemeği ile MasterChef üyelerini bir hayli şaşırtmıştı. Yekaterina Sungur, yaptığı bu yemekle ilk turda 3 jüri üyesinden 'evet' alırken, yemeğin lezzetiyle de jürileri de etkilemeyi başarmıştı.
Kayınvalidesiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Yekaterina Sungur, kayınvalidesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirmişti.
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