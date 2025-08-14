YEKAV Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi 19-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek

"Sürdürülebilir ulaşımla hayata değer katıyoruz." çağrısıyla tüm paydaşlara ulaşmayı hedefleyen zirve, ulaşım sektörünün karbon ayak izini azaltmak, çevre dostu çözümleri yaygınlaştırmak ve Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım vizyonuna katkı sağlamak için önemli bir etkinlik olacak.

Etkinliğe, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, akademisyenlerden oluşan alanında uzman konuşmacılar katılım sağlayacak.

Sürdürülebilir ulaşım politikaları, makro ve mikro düzeyde ulaşım uygulamaları ve dijital mobilite hizmetleri gibi konuların ele alınacağı panellerin yanı sıra, zirve kapsamında düzenlenecek çalıştayda sürdürülebilir ulaşım mevzuat ve politika ile sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik değerlendirmeler başlıklarında, tüm paydaşların katılımıyla tartışılacaktır. Zirvede gündeme gelen hususlar ve çalıştayda elde edilen tüm görüş ve öneriler hazırlanacak "Zirve Bildirisi"ne yansıtılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini açıklamıştır. Ulaşım sektörünün dönüşümü, bu hedefin gerçekleştirilmesinde temel bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ekonomik ve yasal uyum için sürdürülebilir ulaşıma geçiş kaçınılmazdır.

Türkiye'de ulaşım sektörü, enerji tüketiminin ve karbon salımının en büyük kaynaklarından biri. Fosil yakıtlara dayalı kara ulaşımı, hava kalitesinin bozulmasına ve küresel iklim değişikliğine sebep oluyor. Sürdürülebilir ulaşım; çevre ve insan sağlığını korumak ve iklim hedeflerine ulaşmak için kritik bir araç.

Başta Büyükşehirlerde olmak üzere artan nüfus ve değişen yaşam biçimi nedeniyle ulaşım günümüzün en önemli sorunlarından biri haline geldi. Bireysel araç kullanımının artması ile birlikte ortaya çıkan trafik yoğunluğu ve karbon yoğun ulaşım toplum sağlığı ve dünyamız için tehlike arz ediyor. Ülkemiz için fosil yakıtlara olan bağımlılık, hem ekonomik hem de stratejik riskleri de beraberinde getiriyor.

Daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler hepimizin hakkı ve sürdürülebilir ulaşım bunun vazgeçilmez bir parçası. Sürdürülebilir ulaşım; ulaşımda enerji verimli, çevreci, yolcu dostu, toplumsal kapsayıcılığı yüksek ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi ile mümkün. Şehir içi ulaşım sistemlerinde bireysel araç kullanımını azaltmaya yönelik politikalar bu noktada önem kazanıyor.

Yeşil Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenecek Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde, bu farkındalık ve gereklilikler ışığında oluşturulacak Türkiye'de sürdürülebilir ulaşım yol haritası bu alanda önemli bir rehber olacaktır.