İklim değişikliği meselesinin bir kalkınma meselesi olduğunu söyleyen YEKAV Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Tüketim ekonomisinden tasarruf ekonomisine geçilmeli, 'al, kullan, at' yerine 'al, kullan, geri dönüştür' dönemi başlamalı" dedi.

Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Yeşil Finansman Zirvesi 2025" İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirveye Sermaye Piyasaları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yanı sıra birçok kurum ve kuruluştan yetkililer katılım gösterdi. Zirvede; Türkiye'de Yeşil Finansın Gelişimi, Hedefler, Ödevler, Kazanımlar, Sorunlar, Uluslararası Sermaye Piyasalarına Erişim ve ESG Finansmanı ve Yeşil Finans İhtiyacı- Sek­törler, Yatırımlar, Gelecek Vizyonu adında üç panel düzenlendi.

DÜNYAMIZ ISINIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Açılışta konuşan Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, vakfı; sanayici, sivil toplum örgütleri, bürokrasi ve uluslararası ilişkileri yıllarca yürütmüş biri olarak tecrübeleri doğrultusunda kurduklarını aktardı. Yeşil kalkınmanın iklim değişikliği ile ortaya çıktığını belirten Birpınar, "Sanayi devrimi ile birlikte ortalama sıcaklıklar 15 dereceyken son 100 yılda bu 16- 16,5 ve 17 derecelere çıktı. Kömür, petrol ve doğal gibi fosil yakıtların tüketimi arttı. Bunların kullanımı arttıkça dünyanın ısısı da artmaya başladı ve bunlar atmos­feri olumsuz etkiliyor" dedi. İnsan vücudunda ateşi 40 dereceye çıkınca ilaç verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Birpınar, "Türkiye'nin ve dünyanın geldiği durum da şu anda bu. Artık zararları araştırmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada 50 yıl öncesine göre karbon salımı 3 misli, nüfus ise 2 misli, doğal kaynak kullanımı 3 misli artmış durumda" diye konuştu.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Sanayinin gelişimiyle birlikte, üretilen malların satılması gerektiğini ve insanların tüketime teşvik edildiğini hatırlatan YEKAV Başkanı; eskiden gelişen 'al, kullan, at' ekonomisinin hâlâ devam ettiğini söyledi. Birpınar, "Bugün, artık dünyada döngüsel ekonomiye geçişin başladı 'al, kullan ve geri dönüştür' moduna geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Birpınar şunları söyledi; "Günümüzde artık çok fazla atık üretmeye başladığımızı ve bunların atık sahalarından atmos­ferde bulunan gazlardan bir tanesi olan metan gazı yaydığını, karbondi­oksite nazaran 70-80 kat daha fazla ısıyı yaydığını biliyoruz. Dünyada iklim değişiyor. Böyle giderse sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız. En basitiyle aniden yağan yağışlar, denizlerin ısınması. Bioçeşitliliğik hem karada hem denizdeki canlıların yok olması anlamına geliyor.

TASARRUF EKONOMİSİ

İklim değişikliği ile mücadelede başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, devlet ve millet olarak herkesin katkı vermesi gerekiyor. Bütün ülkelerin, siyasilerin hepsinin ortak çalışmaları ve BM çatısı altında bu işlerin yapılması gerekiyor. Tüketim ekonomisinden tasarruf ekonomisine dönmediğimiz sürece bu işleri çözemeyiz. İkincisi de vahşi kalkınmadan sürdürülebilir kalkınmaya geçmemiz lazım"

Prof. Dr. Birpınar: Dünya yeşil projelerin desteklendiği yere gidiyor