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  • Yem karma makinesine kaptırdı, hayatını kaybetti: İzmir'de feci kaza
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Yem karma makinesine kaptırdı, hayatını kaybetti: İzmir'de feci kaza

Bayındır'da kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 05:16 - Güncelleme:
Yem karma makinesine kaptırdı, hayatını kaybetti: İzmir'de feci kaza
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Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.

Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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