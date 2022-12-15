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'Yemek kartı' iddialarına yalanlama: Değişen bir şey yok

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 02:08 - Güncelleme:
'Yemek kartı' iddialarına yalanlama: Değişen bir şey yok
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Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"YEMEK KARTLARINDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Öner Piyade, şunları kaydetti: "Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

  • Yemek Kartları
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