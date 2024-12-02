Yemek kartlarına “asgari ücret” düzenlemesi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de 'Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik'de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı."

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.