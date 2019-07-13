27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yemek siparişi getiren motosikletli kuryeleri gasp ettiler

İSTANBUL'da yemek siparişi vererek belirttikleri adreslere gelmelerini sağladıkları motosikletli kuryeleri gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı. Soruşturmada şüphelilerin ayrıca silahlı bir market soygunu da yaptıkları öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde polise başvuran iki motosikletli kurye, yemek siparişi götürdükleri yerlerde maskeli ve silahlı kişiler tarafından gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldular. Motosikletli kuryeler E.Ç. ile M.M.K. ellerindeki yemeklerin, paraların , cep telefonlarının, post cihazlarının ve motosikletlerinin maskeli ve silahlı  kişiler tarafından gasp edildiğini söylediler.
 
 
MARKET SOYMUŞLAR
 
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aynı şüphelilerin yine Gaziosmanpaşa'da bir marketi de silah tehdidiyle soyduklarını belirledi. Polis market güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından kimliklerini belirledi.
 
 
POLİS GÖZALTINA ALDI
 
Önceki gün yapılan operasyonda Atilla B.(18), Emircan E.(18) ve Enes B.(18) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden silahlı terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması, ruhsatsız silah bulundurmak, yağma gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Müthiş keşif! Yatağan'da bulundu, 14,3 milyon yıllık

Müthiş keşif! Yatağan'da bulundu, 14,3 milyon yıllık

Dehşete düşürmüştü... Yakalandı

Dehşete düşürmüştü... Yakalandı

"Türkler beni bırakmak istemedi"

'Türkler beni bırakmak istemedi'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Teröristbaşına köşe açan ABD gazetesini susturan soru!

Teröristbaşına köşe açan ABD gazetesini susturan soru!

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Bıçakla kovaladı: Bekleyin burada, göreceksiniz

Bıçakla kovaladı: Bekleyin burada, göreceksiniz

Bakan Akar açıkladı: Toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar açıkladı: Toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan 15 Temmuz paylaşımı

Başkan Erdoğan´dan 15 Temmuz paylaşımı

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA