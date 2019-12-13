Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..