14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8066
  • 6,4892
  • 274.356
  • 110917
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu?

Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.  Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
YEMEKTEYİZ 13 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 
Yemekteyiz haftanın kazananı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?
 
Zehra Doğru
 
Hayrettin Altun
 
Asuman Ağdaş
 
Arzum Karakuşluoğlu
 
Uğur Öğüt

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA