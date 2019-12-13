Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu?
Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz 13 Aralık haftanın birincisi kim? Yemekteyiz haftanın kazananı kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.
YEMEKTEYİZ 13 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Yemekteyiz haftanın kazananı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?
Zehra Doğru
Hayrettin Altun
Asuman Ağdaş
Arzum Karakuşluoğlu
Uğur Öğüt
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