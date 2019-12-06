Yemekteyiz 6 Aralık birincisi kim? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programında izleyenler keyifli dakikalar yaşıyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

YEMEKTEYİZ 6 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMDİR?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları şöyle;

Zümrüt Otu / Ev hanımı

Esin Ilgaz / Öğrenci

Ayten Ateş / Ses Sanatçısı

Mustafa Karakuş / Aşçı

Seda Gültekin / Ev hanım