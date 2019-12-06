Yemekteyiz 6 Aralık birincisi kim? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının soluksuz olarak takip edilen yemek yarışması programı Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden renkli yarışmacılar birinci olmak için ter döktü. Yemekteyiz 6 Aralık birincisi kim? Seda Sayan haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
Yemekteyiz 6 Aralık birincisi kim? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programında izleyenler keyifli dakikalar yaşıyor. Yeni sezonunda Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
YEMEKTEYİZ 6 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?
Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMDİR?
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları şöyle;
Zümrüt Otu / Ev hanımı
Esin Ilgaz / Öğrenci
Ayten Ateş / Ses Sanatçısı
Mustafa Karakuş / Aşçı
Seda Gültekin / Ev hanım
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