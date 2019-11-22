Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 22 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim?
Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm takipçiler Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 22 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta başından itibaren 5 gün boyunca birinci olmak için en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için yarıştılar. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşandı.Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 22 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yarışmacılar hafta başından itibaren 5 gün boyunca birinci olmak için en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için yarıştılar. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden iddialı yarışmacılar vardı. . Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşandı.Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
22 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?
YEMEKTEYİZ AYSU ZEHRA KILIÇ KİMDİR?
Genç yarışmacı 1. gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. Yemekleri ile rakiplerini etkilemek isteyen Aysu Zehra Kılıç öğretmen. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi mezunu.
YEMEKTEYİZ KAZIM KARATAŞ KİMDİR?
Genç yarışmacı . gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. Yemekleri ile rakiplerini etkilemek isteyen Kazım Karataş öğrenci.
YEMEKTEYİZ CENGİZ BUDAK KİMDİR?
43 yaşında. Aslen Muşlu. Ses sanatçısı ve restoran işletmecisi. Kendisini iyi niyetli ve dürüst olduğu hiçin hep kaybeden olarak tanımlıyor. 'Hayatım Türkiye ligi' gibi diyen Cengiz Bey, şampiyonlar liginde şarkı söylemek istiyor. Evli ve bir kız babası. Spor, kitap ve gazete okumakla bilrikte repetuar çalışmaları hobileri arasında. Beşiktaşlı. Oğlak burcu.
YEMEKTEYİZ FADİME AYDIN KİMDİR?
Tecrübeli yarışmacı 4. gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. Yemekleri ile rakiplerini etkilemek isteyen Fadime Aydın ev hanımı.
YEMEKTEYİZ ESMA UZUN UÇAK KİMDİR?
23 yaşında. Aslen Malatyalı. Oriflame direktörü. Kendisini neşeli, pozitif, sürekli sinirlenebilen, meraklı, hamarat ve anlayışlı olarak kabul ediyor. İşinde başarılı olmak ve gelebileceği en yüksek noktaya ulaşmayı hedefliyor. Evli olan genç yarışmacı yeni şeyler denemeyi ve cilt bakım konusunda kendisini geliştirmek için içerik üretmeyi seviyor. Beşiktaşlı ve aslan burcu.
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