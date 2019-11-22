Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 22 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yarışmacılar hafta başından itibaren 5 gün boyunca birinci olmak için en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için yarıştılar. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden iddialı yarışmacılar vardı. . Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşandı.Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

22 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.