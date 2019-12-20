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Güncel

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Aralık birincisi kim?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Aralık birincisi kim? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm meral edilenler..

20.12.2019  15:21 - Güncelleme: 20.12.2019  15:21
Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Aralık birincisi kim? gibi soruların yanıtları tüm Yemekteyiz takipçileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finali hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..
 
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 
Yemekteyiz 20 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Yemekteyiz 20 Aralık birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
 

 
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?
 
Caner Akol
 
Esma Yavuzyiğit
 
Leyla Duman
 
Emine Sürsavur
 
Betül Aslantaş

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