20.12.2019 15:21 - Güncelleme: 20.12.2019 15:21

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 20 Aralık birincisi kim? gibi soruların yanıtları tüm Yemekteyiz takipçileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finali hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz 20 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Yemekteyiz 20 Aralık birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Caner Akol

Esma Yavuzyiğit

Leyla Duman

Emine Sürsavur

Betül Aslantaş