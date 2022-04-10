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Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal etti

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal ettiğini duyurdu.

AA10 Nisan 2022 Pazar 05:41 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 05:41
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Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ateşkesin 7'nci gününde, Yemen'in 7 vilayetinde ateşkes ihlallerini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Husilerin Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf, Sada ve Dali cephelerinde 141 defa ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Ordunun açıklamasında, bu ihlallerin, orduya ait noktaları topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, cephelere insan ve silah takviye etmek ve keskin nişancı yerleştirmek şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen ordusu ateşkesin başlangıcından itibaren Husilere benzer suçlamalar yöneltiyor.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜRELİ ATEŞKES

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

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