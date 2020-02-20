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Güncel

Yemen'de BAE karşıtı Vali'nin evinin yakınında İHA düşürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Yemen'de kaosu desteklemekle suçlayan Şebve Valisi Salih bin Adyu'nun evinin yakınında bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

AA20 Şubat 2020 Perşembe15:29 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:32

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bin Adyu'nun vilayetin merkezi Atak kentindeki evine yaklaşan İHA korumaları tarafından düşürüldü. Kaynaklar, İHA'nın kime ait olduğuna dair bilgi vermedi.

Yemen ordusu da dün ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurmuştu.

- Şebve Valisi, BAE karşıtı açıklamalarıyla biliniyor

Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, BAE'yi ülkede kaosu desteklemek ve finanse etmekle suçlamıştı.

Bin Adyu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Şebve'deki ayrılıkçı milislere destek verdiğini ifade ederek bu duruma tepki göstermişti.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi milisleri, Ağustos 2019'da Aden'in yanı sıra Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele geçirmiş ancak bu bölgeler Eylül 2019'da hükümet güçleri tarafından geri alınmıştı.

Hükümet yetkilileri BAE'yi ülkedeki ayrılıkçı hareketi desteklemekle suçlarken, BAE bu konudaki iddiaları reddetmişti.

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