İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2022 Çarşamba / 9 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,991
  • EURO
    18,235
  • ALTIN
    1009.9
  • BIST100
    2648.19
Güncel

Yeminli mali müşavirlik sınavları yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
ABONE OL

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 13 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 27 Haziran-18 Temmuz dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 20-29 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.