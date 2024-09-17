Yenge ahırdaki sırrı anlattı! Abi Enes'in kolunu bakın kim ısırmış?

Narin'in kaybolduğu ilk 18 dakikalık sır zamanda eve iki kez girdiği anlaşılan yenge Hediye Güran itiraflarda bulundu. Yenge, Narin'in öldürüldüğü düşünülen ahırda anne Yüksel Güran'ın oğlu Enes'le boğuşup kolunu ısırdığını anlattı.

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni itiraflar geldi. Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasınca görüntülenmiş; cesedi dereye sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinin saat 15.40'ta su kenarına ulaştığı belirlenmişti.

Yolda harcanan zaman çıkarılınca 18 dakikada ne olduğunun sorusunu araştıran ekipler, o sırada Narin'in evine yengesi Hediye Güran'ın 2 kez gidip geldiğini tespit etti.



ENES'E KARŞI SİNİRLİYDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şüpheli yenge Hediye Güran, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın oğlu Enes'e o gün çok sinirli olduğunu söyledi. Olay günü anne-oğulun Narin'in öldürülmüş olduğu düşünülen ahırda boğuştuğunu da belirten yenge Güran, şöyle devam etti: Annesi Enes'in kolunu dişledi ama neden olduğunu bilmiyorum. Annenin Enes'i dövdüğünü biliyorum. Çok sinirliydi.

AHIRDAN NUMUNE ALINDI

Jandarma, Narin'in ahırda öldürülmüş olma ihtimali üzerine numune aldı.

ANNEDEN ŞÜPHELİ SÖZLER: KIZIM BİLİYOR NE OLUR BIRAKIN



Anne Yüksek Güran'la ilgili haftalar sonra ortaya çıkan bir video kaydı şüpheleri arttırdı. Narin'in kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesinin yaptığı ziyarette kaydedilen görüntüde anne Güran'ın şu ifadeleri kullandığı duyuldu: Narin karanlıkta kalmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor.

3 GÜN SONRA YENİ HALI SERMİŞ!



Narin kaybolmasından 3 gün sonra anne Yüksel Güran'ın evin oturma odasındaki halıyı kaldırıp yerine yenisini serdiği belirlendi. Bunun üzerine hem eski halıdan hem de cinayetin baş şüphelisi tutuklu amca Salim Güran'ın evinden bazı numuneler alındı. Tüm numunelerin cinayet şüphelileri ve Narin'in vücut analizleriyle eşleştirileceği öğrenildi.

TERLİĞİ SAKLAYAN KUZEN: ÇİNGENELERİN SANDIM



Delilleri yok etmekten tutuklanan kuzen Muhammed Kaya'nın (23) arama çalışmaları sırasında bulduğu terliği sakladığı ortaya çıktı. Kaya savcılık ifadesinde köye 2.5 km uzaklıkta ilerlerken yol üzerinde gördüğü terliği çingenelere ait olduğunu düşünerek almadığını; dönüşte aynı terliği görünce bu kez aldığını söyledi. Şüpheli, köye döndüğünde ise kargaşa nedeniyle terliği jandarmaya vermeyi unuttuğunu öne sürdü.

KÖYÜ İLK GÜN 6 SAAT KARANLIKTA BIRAKMIŞLAR



Narin'in arama çalışmalarını sekteye uğratmak için yapılan sahte ihbar ve elektrik kesintileriyle ilgili gözaltına alınan İsa Kaya ile Şeyma Kaya'nın işlemleri devam ediyor. Elektrik kesintilerinin izini süren Akşam Gazetesi, DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kayıtlarına ulaştı. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü Tavşantepe'ye sadece sabah 06.00'da 30 saniye akım verilemediği öğrenildi. Ancak aynı gün bazı kişilerin müdahalesi nedeniyle köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandığı ortaya çıktı. 23 Ağustos'ta da arıza kaynaklı 3 saate yakın elektrik kesintisi olduğu; DİCLE Elektrik'in şüpheli kesintilerden sonra 24 Ağustos'ta bölgede 7/24 müdahalede bulunması için nöbetçi ekip görevlendirdiği bildirildi.

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