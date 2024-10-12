Yengesinin sığındığı eve molotofkokteyli attı! Mahkeme kararını verdi

Fadime Ö'nün eşi Eren Ö'den şiddet gördüğü gerekçesiyle sığındığı babası Osman G'nin Anadolu Mahallesi'ndeki evine 10 Ekim'de molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kayınbiraderi Mert Yiğit Ö. ve arkadaşı M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde, yengesi Fadime Ö'yü evine dönmesi için bulunduğu babaevine giderek ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne süren Mert Yiğit Ö, yengesini darbettiği yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi.

Evden sinirle dışarıya çıktığında sokakta bulduğu boş alkol şişesiyle molotofkokteylini hazırladığını iddia edilen Mert Yiğit Ö, işlemlerin ardından arkadaşı M.S. ile adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mert Yiğit Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, arkadaşı M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayınbiraderi tarafından darbedildiği iddia eden Fadime Ö. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

- OLAY



Fadime Ö'nün eşi Eren Ö'den şiddet gördüğü gerekçesiyle sığındığı babası Osman G'nin Anadolu Mahallesi'ndeki ikametine 10 Ekim'de kayınbiraderi Mert Yiğit Ö'nün molotofkokteyli attığı ileri sürülmüştü.

Yengesini de darbederek kaçtığı iddia edilen Mert Yiğit Ö. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı M.S, polis ekiplerince sokakta yakalanmıştı.

Kısmen hasar gören eve yönelik saldırı anı ise çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kemarasıyla görüntülenmişti.