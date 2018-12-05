Yeni askerlik sistemi Askerlik düşecek mi 9 aya mı inecek son dakika Tek Tip askerlik nedir? Milyonlarca gencin internette sıklıkla araştırdığı Yeni dönem askerlik kaç ay olacak? Yeni sistem askerlik nasıl ve ne zaman başlayacak? Vatandaşlar internetten Yeni askerlik sistemi Askerlik düşecek mi son dakika açıklamaları neler sorularına odaklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik düzenlemesi hakkında hangi açıklamalarda bulundu? Tek tip askerlik modelinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere Bedelli askerlik kanununun çıkması ve uygulanmaya başlamasının ardından bu kez de tek tip askerlik konusu gündeme geldi. Bedelli Askerliğin onaylandığı ve yüz binlerce kişinin evi barkı satarak yararlandığı bedelli askerliğin etkileri devam ederken hala askerde olan ve askerliğin bitmesine aylar olan yüz binlerce asker sürenin kısalması için meclisten çıkacak kararı bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği yeni sistemde askerlik konusuna ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşmaya başladı. Yeni dönemde 9 aylık tek tip askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi için adım atılarak, profesyonel ordu sistemine geçiş için ilk adımlar atılıyor. Son olarak 24 Ekim 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İşte yeni askerlik sistemiyle alakalı son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeler sadece star.com.tr’de…

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Tek tip askerlik yürürlüğe girecek mi? Askerlik süresi kısalacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaların ardından, tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler ve Bakan Akar'ın açıklamalarından önemli detaylar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TAKDİM EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine geçtiğimiz haftalarda AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.

Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.".

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.

UZUN DÖNEM VE KISA DÖNEM ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Şu anda uygulanan yürürlük doğrultusunda kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik ise 12 ay boyunca yapılmaktadır. Öte yandan hükümet kanadından yapılan açıklamalara göre; ülkemizde profesyonel askerlik sisteminin uygulamaya alınması için gerekli çalışmalar başlatılmasıyla birlikte gözler Tek Tip Askerlik uygulaması adı altında zorunlu askerliksüresinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı, uzun dönem ve kısa dönem askerliğin ne kadar olacağına çevrildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik çağına gelen kişilere yönelik en son gelişmeleri duyurarak; Tek Tip Askerlik olarak isimlendirilerek hayata geçirilmesi planlanan uygulamayı öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacaklarını, çok yakın bir zaman içerisinde

TBMM tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmesi için faaliyete geçildiğinin bilgisi kaydedildi. Tüm bunların yanı sıra şu an için yasalaşması beklenen Tek Tip Askerlik uygulamasında hiçbir statü fark etmeksizin herkesin en makul bir zaman diliminde ve en iyi çözümler yerine getirilerek askerlik görevini icra etmesini sağlayacaklarını hedeflediğini belirtti.

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ? TEK TİP ASKERLİK GELECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Askerlik süresi düşecek mi? şeklinde sorgulamalarını hız kesmeden yürüten vatandaşlara yönelik Tek Tip Askerlik için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığı dile getirilerek; "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." şeklinde ifadelere yer verildi.

Tek Tip askerlik nedir?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.