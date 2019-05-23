Askeralma Kanun Teklifi komisyonda

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Yeni askerlik sistemi için hazırlanan kanun teklifi komisyonda görüşülmeye başladı

Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda başlandı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay 'Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak' dedi.

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonun'da başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının başında kısa konuşma yapan Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin reform niteliğinde olduğunu belirterek, teklif sahibi İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'a söz verdi.

Teklif hakkında komisyon üyelerine bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, bir doğum yılındaki ortalama erkek nüfusunun yaklaşık 700 bin kişi olduğunu, bunların 420 binin askere alınacağının kabul edildiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin silah altına alınabilecek erkek nüfusundaki birikim 2,2 milyondur." diye konuştu. 

Şirin, teklifle erlere subay ve astsubaylık yolunun da açılacağını vurgulayarak, "Yeni sistemin devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında olacaktır. Buna karşılık bedelli ve dövizle askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir kaynak elde edilecektir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, teklifin köklü ve sistematik bir değişiklik öngördüğüne işaret ederek, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus bu imkandan faydalanabilecekler. Yaklaşık olarak 31 bin lira ücretle bedelli askerlik yapılacaktır." dedi.

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