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Yeni askerlik sistemi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Askerlik süresini kısaltan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

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Askerlik süresini kısaltan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

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