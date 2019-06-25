Yeni askerlik sistemi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Askerlik süresini kısaltan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Askerlik süresini kısaltan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Askerlik süresini kısaltan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
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