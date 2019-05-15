Yeni askerlik sistemi ne getirecek? Konunun uzmanı, tüm merak edilenleri açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Peki, yeni askerlik sistemi ne getirecek? Yeni sistemin avantajları neler olacak? Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, yeni askerlik sistemiyle ilgili merak edilenleri aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a anlattı.

Yeni askerlik sistemine Osmanlı ordusundan örnek veren Alabarda, “Osmanlı ordusu 1400’lü yıllarda tamamen disiplinli ve profesyonel anlamda askerliği bir meslek olarak icraat eden bir meslek okuluydu. Buraya katılmayanlar, ödemiş olduğu çeşitli vergilerle orduya destek veriyordu.” dedi.

“SAHAYA PROFESYONEL ASKERLİK SÜRÜLECEK”

Yeni askerlik sisteminin mecburi bir sistem olduğunu söyleyen Yusuf Alabarda, “Mevcut asker alma sisteminin 50 yıldan beri uygulanan bir yasa olması nedeniyle günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermesi için bir reform yapılması kaçınılmaz.” diye konuştu.

Yeni sistemin sürdürülebilir ve kalıcı olduğunu anlatan Alabarda, “Gençlerin planlamalarını daha rahatlıkla yapabileceğini, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin vurucu gücünü muhafaza edebileceğini söyleyebilirim. Profesyonel askerliğin sahaya sürüleceği yoğun teknolojili bir silahlı gücün ortaya konulabileceğini, bununla ortaya çıkacak maddi anlamdaki külfetin bedelli askerlerle sağlanacağı, kendi çarkını döndürebileceği bir sistem öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

“NİTELİKLİ İNSAN ODAKLI BİR SİSTEM”

Yeni asker alma sistemiyle birlikte silahlı kuvvetlerin artık insan kaynağı üzerinde değil, nitelikli insan kaynağı üzerinde durmaya başladığını söyleyen Alabarda, “Bununla şunu söylemek istiyorum; silahlı kuvvetlerde profesyonel anlamda görev yapmaya mental anlamda kendini hazırlamış insanlarla bir silahlı güç oluşturmanın hiç kuşkusuz sahada çok büyük avantajları olacaktır.” sözlerini kullandı.

Yeni askerlik sisteminin avantajlarını iki ayrı başlıkta değerlendiren Alabarda, “Silahlı kuvvetler açısından avantajı ne olacak, bir de yükümlülük anlamında her yıl 700 bin gencimizin asker alma çağına geldiğini düşünürsek bu açıdan avantajı ne olacak, bu iki farklı bacağı farkı değerlendirmek lazım.” dedi.

“GENÇLER; SİLAHLI KUVVETLER İÇERİSİNDE PROFESYONEL ANLAMDA İŞ BULABİLECEK”

Bu süreç içerisinde üniversiteyi, liseyi ya da yüksek meslek okullarını bitiren gençlerin kendi eğitim durumlarıyla ilgili silahlı kuvvetler içerisinde profesyonel anlamda bir iş bulabilmelerinin önünün de açılmış olacağını anlatan Yusuf Alabarda, “Örneğin; iki yıllık bilgisayar bölümü mezunu bir öğrenci, meslek okulunu bitirdikten sonra silahlı kuvvetlere gelerek iki ay temel hazırlık, arkasından 10 ay yedek subay, eğer şartlar kendisi içinde uygunsa mesleği profesyonel olarak kabul edip aldığı eğitimle bir silahlı insansız hava aracının karada kullanıcı operatörü konuma gelebilecek.” sözlerini kaydetti.

“BEDELLİ ASKERLİKTEN GELEN PARA, ASTSUBAY VE SUBAY MAAŞLARINA GİDECEK”

Sistemin ikinci avantajının ise okulu bitirdikten sonra kendi mesleğiyle ilgilenmek isteyen gençlerin -eğer kontenjan müsaitse- bedelli askerlik yapabileceğini hatırlatan Alabarda, “Bu paranın da lise mezunu yedek astsubay ve subay olarak görev yapan kişilerin maaşlarına gittiğini düşündüğümüzde, sistem kendi içinde dönecek.” ifadelerini kullandı.

“BEDELLİ ASKERLİĞİN BELLİ BİR KONTENJANI OLACAK”

Yeni askerlik sistemindeki düzenlemede “Askerlik düşecek mi?” algısının yanlış olduğunu ifade eden Alabarda, “Bedelli askerlik yasası, herkese bedelli askerlik imkânı sağlayan bir yasa değil. Bedelli askerliğin belli bir kontenjanı olacak. O kontenjanın üzerinde bedelli askerlik yapmak isteyen olduğu takdirde bu rakamlar içerisinde belli bir kura sistemi getirilecek.” dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dolayısıyla temel askerlik aşamasına gelmiş olan 700 bin askerimize örnek olması açısından söylüyorum; Milli Savunma Bakanlığının belirlemiş olduğu kriter doğrultusunda 100 bini bedelli askerlik yapacak, diğer 600 bin kişi ise eğitim durumlarıyla mutaassıp şekilde yükümlülük süreçlerini yerine getirecek.”