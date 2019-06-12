Yeni askerlik sistemi son dakika kanun teklifi geri mi çekildi? Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak, terhisler ne zaman olacak?

‘Yeni askerlik sistemi kanun teklifi geri mi çekildi? Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Askerler ne zaman terhis olacaklar?’ sorularına yanıt ararken yeni askerlik sistemiyle yapılan son dakika açıklamaları trend oluyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine ilişkin AK Parti’den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan kanun teklifinin görüşüldüğünü ifade anlatırken, “"Bugün ve yarın görüşmelere devam edeceğiz. Ümit ediyorum bu hafta bitiririz. Ama muhalefetin bu konuda bize yardımcı olmaması ve uzlaşma imkanı olmama durumunda haftaya bitebilir. Biz kanunun arkasındayız" dedi. Kanun teklifinin erteleneceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulunan Tutan, "Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak bu kanunun bu hafta bitmesini istiyoruz, kanunumuzun arkasındayız" diye konuştu. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili 12 Haziran son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında…

"BAZI MADDELERİN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMESİNİ UYGUN GÖRDÜK"

Turan, bu akşam yapılacak AK Parti grup toplantısına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz prensip olarak kanunun bu hafta geçmesini arzu etmiştik. Gelinen noktada bazı endişelerden dolayı bazı maddelerin, muhalefetin öngördüğü bazı maddelerin bir daha görüşülmesini uygun gördük. Milli Savunma Bakanımızın yurt dışında olması nedeniyle, Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz sunum yapmıştı. Bugün Milli Savunma Bakanımız, yurt dışından geldi. Aynı talebi ilettik. Bugün tekrar Savunma Bakanımızın da gruba bilgi vermesini istedik. Aynı konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımızın da kapalı toplantıda bilgi vermesini talep ettik. Milletvekillerimizin soruları varsa, tespitleri, endişeleri, eleştirileri varsa bunları birinci ağızdan duyma, tespit etme imkanı olsun istedik. O yüzden kapalı toplantı yapıyoruz."

"ÜMİT EDİYORUM BU HAFTA BİTİRİRİZ"

Kanun teklifinin görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Turan, "Bugün ve yarın görüşmelere devam edeceğiz. Ümit ediyorum bu hafta bitiririz. Ama muhalefetin bu konuda bize yardımcı olmaması ve uzlaşma imkanı olmama durumunda haftaya bitebilir. Biz kanunun arkasındayız" dedi. Kanun teklifinin erteleneceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da "Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak bu kanunun bu hafta bitmesini istiyoruz, kanunumuzun arkasındayız" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Askeralma Kanunu Teklifi hakkında konuştu. Turan, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurul'da bu hafta Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşüleceğini ve tüm muhalefet partilerin grup başkanvekillerini bugün arayarak sürece ilişkin bilgi verdiğini anlatan Turan, AK Parti'nin yapacağı kapalı grup toplantısında da Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz'ın milletvekillerini bilgilendireceğini ifade etti.

Muhalefet partilerinin bazı maddelere ilişkin değişiklik taleplerinin olduğunu anımsatan Turan, bu kapsamda teklifi tekrar gözden geçirdiklerini, paydaşlarla görüştüklerini aktardı. Teklifin, tarafların görüşü alınarak hazırlandığını söyleyen Turan, "Teklifin görüşmelerinin bu hafta bitmesini ama muhalefetin itirazı süreci uzatacak olursa bir dahaki hafta bitmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Muhalefetin, teklifi "Cumhurbaşkanına ekstra yetki veriliyor" şeklinde eleştirdiğini anımsatan Turan, bu itirazın haklı olmadığını dile getirdi. Bu yetkinin 1970'ten beri Bakanlar Kurulunda olduğunu aktaran Turan, artık Bakanlar Kurulu olmadığı ve yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ettiği için Bakanlar Kurulunun yetkilerinin cumhurbaşkanına verildiğine dikkati çekti. "Zaten olan bir yetkinin devamından bahsediyoruz, yeni bir yetki yok." diyen Turan, teklifi Meclisten uzlaşı ve anlaşmayla geçirmeyi planladıklarını, bu nedenle konuyu tartışacaklarını vurguladı.

Turan, teklifin her partinin ortak kanaatiyle geçmesini istediklerinin belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niyetimiz, Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yargı paketi, strateji belgesi vardı. Bununla ilgili vekillerimiz çalışıyorlar, teklifi hazırlıyorlar. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz. Askerlikten sonra yargı paketini görüşmeyi istiyoruz, niyetimiz o. Bunlar kesin değil daha. Teklif, bu hafta gelirse haftaya görüşürüz, askerlik biterse tabii. Teklifi büyük oranla olgunlaştırdık, bugün yarın Meclis'e gönderebilirsek komisyon görüşme takvimini takdir edecektir. Bu dediğim minvalde takvim devam ederse bir dahaki haftaya askerlik biterse Genel Kurul'da görüşürüz olmazsa haftaya. Çalışıyoruz. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Meclis'e vereceğiz."

UZUN DÖNEM ASKERLER TERHİS EDİLECEK Mİ? Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde, halen silah altında 6 ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak. Bu durumun terörle mücadele başta olmak üzere, ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin dillendirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlamanın zafiyet yaratmayacak şekilde yapıldığını kaydetti. Ancak, yarın ele alınması planlanan teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre ‘kademeli terhis’ uygulaması getirilebileceği belirtiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde verdiği özel röportajda konuya açıklık getirdi.

Yanıtı bir hayli araştırılan bedelli askerlik ücreti meselesine değinen Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

'PAYDAŞLARI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

AK Parti'li Bostancı, düzenlemenin enine boyuna tartışılması gerektiğini vurgularken, muhalefet partilerinin vereceği desteğin de önemine dikkat çekti. Bostancı, "Bütün siyasi partilerin bize söylediği genel kurul aşamasındayken bunu enine boyuna konuşmak, tartışmak gerekir; çünkü çok önemli bir yasa. Türkiye'nin savunmasına ilişkin bir yasa. O yüzden 'Bunları konuşmak ve teklifleri değerlendirmek önemlidir' dediler. Biz de bunu son derece makul ve uygun bulduk; çünkü askerlik yasası uzlaşmayla çıkması gereken bir yasa. Bütün siyasi partilerin katkı ve değerlendirmeleriyle çıkması gereken bir yasa. Şüphesiz bizim bir değerlendirmemiz var. Gelen teklifleri de değerlendireceğiz ve o çerçevede askerlik yasasını çıkartacağız. Yasanın önemi çerçevesinde uzlaşmayı aramak iktidarın yapması gereken bir iştir. Biz de mümkün olduğunca paydaşları artırmak istiyoruz" diye konuştu.

'TEKLİFLER GELECEK, BAKACAĞIZ'

Muhalefet partilerinin sunacağı katkıyı önemsediklerini dile getiren Bostancı, "Teklifler gelecek, biz onlara bakacağız. Karşılıklı müzakere ile belli bir ortak görüşe vardıklarımız olabilir. Hangi konularda vardık, hangilerinde varmadık; bunları tespit etmiş oluruz. O müzakereyi yapmak, bu köklü değişiklik dolayısıyla son derece önemlidir. Siyasi partilerin değerlendirmelerini almayı çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

HULUSİ AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

TSK'nın temel görevi ülkemizin, milletimizin birliğini bütünlüğünü sağlamak. Bununla ilgili yaptığımız mücadelede öne çıkan hususlar birincisi FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve terör örgütleriyle mücadelemiz büyük bir başarıyla, azimle, kararlılıkla devam etmektedir. 462 bin kilometrekarelik alanda deniz kuvvetlerimiz kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Bu etkinliklerimizi yürütebilmemiz için elimizde iki husus var. Birincisi personelimiz, diğeri silah araç ve gereçleri, lojistik. 1927'den beri devam eden Askerlik Kanunu'muz var. Yeni bir askerlik sistemi olduğu ihtiyacı çıktı. Bütün modelleri gözden geçirdik. Milli ve tarihi değerlerimiz üzerinden hareket ettik. Olabildiğince yeni sistem. Reform diyebiliriz ama temelleri tarihimizde var.

"GELENEKLERİMİZ VE GELENEKLERİMİZİ YAŞATACAK BİR SİSTEM"

Profesyonelliği iyi anlamamız ve iyi anlatmamız lazım. Türk Ordusu'nun peygamber ocağı olarak aldığımız ordu-millet geleneği olan bir ülkeyiz. Adı ne olursa olsun tamamen para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz. Mutlaka Mehmetçiğimiz olacak bizim. tüm askerlerin paralı hizmet eden olmasını istemiyoruz. Daima bir tarafta bedelli,bir tarafta yükümlü olarak Mehmetçiğimizi silahlı kuvvetlerdi görmek istiyoruz. Burada muharip birliklerle alakalı çalışmalarımız. Erbaş ve erler de kullanılabilir. Örneğin komanda tugaylarımızı uzman personelimizden teşkil ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimizi karma sistem olarak tarihi geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatacak bir şekilde devam ediyor.

"15 BİNDEN 50'BİNE PROJEKSİYON YAPTIK, EN UYGUNU 30 BİN LİRA"

Bu konu kesinlikle çok ayrıntılı bir şekilde komutan arkadaşlarımız, subay, astsubaylarla, kıtadaki arkadaşlarımızla konuşulup, görüşülüp yapıldı. 15 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptık, en uygun 30 bin TL. Kendi içinde yeterli sistem. Hem komisyonda hem Meclis'te bu sistemi koruyacak şekilde yapılması lazım. Şu an Meclis'te. Arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarla temaslarını sürdürüyor. En kısa zamanda çıkacak. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. En kısa zamanda yasallaşacak, bayram öncesi olabilir.

BEDELLİ ASKERLİK İLE İLGİLİ KONTENJAN DETAYI

Asker Alma Yasa Teklifi gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülecek. Yasa çıktığında, kışlada 6 ayını dolduran 130 bin civarında Mehmetçik, Ramazan Bayramı'ndan önce tezkere alabilecek. Bu yılki bedelli askerlik başvuruları ise aralık ayında sona erecek. Başvuranlar arasından seçilecek olan 145 bin kişi kurayla belirlenecek.

ARALIKTA KURA ÇEKİLECEK

Ala, "Aralığa kadar müracaatları alacağız. Aralığın sonunda kurayı çektikten sonra yükümlülere tebliğ edeceğiz ödemelerini. Aralık ayında işlemleri bitireceğiz" bilgisini verdi. Şu anda yoklama kaçağı ve bakaya durumda olan 460 bin vatandaş da bedelli için son kez bu kuraya başvurabilecek" diye konuştu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacak düzenlemeye göre, askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde sona eren süreyi içeriyor.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay adayı, yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu, yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlüleri tanımlıyor.

Yedek astsubay aday adayı, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlüleri ifade ediyor.

- ASKERLİK ÇAĞI VE HİZMET SÜRESİ

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

- YEDEK SUBAY SEÇİMİ

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kumrularından mezun olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

- YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

- ÖĞRETMEN YÜKÜMLÜLERE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖDEME YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek.

Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek. Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri kesilenler, kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilecek, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile de ilişikleri kesilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava değişimi/izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarına ilişkin kanun ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

- EMNİYET VE JANDARMA İÇİN SİLAH ALTINA ALMA İŞLEMLERİ

Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleriyle ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek. Emniyet Hizmetleri Sınıfında 10 yıllık hizmet süresini, kamu görevinden sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de 10 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

10 yıllık süre, ilgili eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, bu düzenleme hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek.

Fiili askerlik hizmeti başladıktan sonra eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin tabi oldukları askerlik hizmet süresini tamamlamaları gerekecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların da her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman jandarmaların hizmette geçirdikleri sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak. Sayılan hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Hizmet süresini karşılamayanların eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak bu düzenleme hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlatılacak.

- TABİP SAYISI İKİ BAKANLIKÇA MÜŞTEREK BELİRLENECEK

Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.

Bu kişilerin her türlü özlük işleri devlet hizmeti yükümlülüğünün devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Bunlardan usulüne uygun olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve asteğmen olarak terhis edilecek. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek.

- MUAYENELERDEN ÜCRET VEYA KATKI PAYI ALINMAYACAK

Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri elektronik ortamda İçişleri Bakanlığından alınacak. Askerlik çağına girenlerle bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumluların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlayacak ve o yılın 31 Aralık (dahil) gününe kadar devam edecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları değişen yaşlarına göre yapılacak.

Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak. Ancak kendi isteği dışındaki mahkeme kararına istinaden resen yapılan yaş değişiklikleri kabul edilecek.

Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak. Bu muayeneler, öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmi sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılacak. Aile hekimlerince veya resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek.

Yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacak. Yükümlüler hakkında verilecek ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya "askerliğe elverişli değildir" kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kurulu olacak. "Askerliğe elverişli değildir" kararlı sağlık kurulu raporları, Milli Savunma Bakanlığının onayını müteakip kesinleşecek.

Yurt dışında yaşayan yükümlülerin sağlık muayeneleri de söz konusu yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılacak.

Askerlik şubelerince engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu olanların raporları, askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gönderilecek.

Yoklaması yapılanlar, askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılacak. Askerliğe elverişli olmayanlar silah altına alınmayacak.

Haklarında verilen sağlık kararına itiraz edenler yeniden muayeneye gönderilecek.

- SAĞLIK DURUMLARINI YURT DIŞINDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRACAK

Muayeneleri sonucunda tanzim edilen askerlik yükümlülüğü ile ilgili sağlık raporları hakkında şikayet veya ihbar edilen yükümlülerin sağlık durumları yurt içinde Sağlık Bakanlığı, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı tarafından araştırılacak. Araştırma sonucunda raporun gerçeği yansıtmadığına kanaat getirilenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek. Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre kesin işlem yapılacak.

Muayeneleri sonucunda tanzim edilen raporlar hakkında idarece yeniden muayenesine lüzum görülenler, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek. Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre kesin işlem yapılacak.

Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliği, öğrenim durumlarını, varsa meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik veya konsolosluklarda bizzat hazır bulunmak veya e-Devlet üzerinden bu işlemleri tamamlamak zorunda olacak.

Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede hastalığı bulunanlarla tutuklu/hükümlü olanların, usulüne uygun rapor göndermeleri ve hükümlülük veya tutukluluklarını bildirmeleri gerekecek.

Sevke tabi tutulan yükümlüler bizzat askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden sevk belgelerini alacak ve kendilerine tebliğ edilen tarihte birliklerine katılacak.

- YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI, BAKAYA VE GEÇ İLTİHAK BAKAYALAR

Teklif, yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayası kalanların belirtilen mazeretleri yoksa statülerine uygun olarak silah altına alınma tarihleriyle ilgili düzenlemeler de içeriyor.

Belirtilen yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı; 20 yaşına girdiği halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı; tabi olduğu halde sevke katılmayanlar ile sevk edildiği birliğine katılmayanlar bakaya; sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olacak.

Yoklama kaçağı ve saklılardan erteleme hakkı bulunanların talepleri halinde yoklamaları yapılmadan ertelenecek, erteleme hakkı bulunmayanlardan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduğu anlaşılanlar ilk sınıflandırma kaynağına alınacak.

Yoklama kaçağı ve saklılardan sınıflandırıldıktan sonra, belirtilen yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitiminin ardından ilk celp döneminde sevk edilecek.

Er statüsündeki bakayalar cezaevinden tahliye olanlar hariç ele geçirilmesini müteakip, yedek subay ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar ele geçirildikten sonra, düzenlemede belirtilen yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk celp döneminde sevk işlemi yapılacak.

Yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli oldukları tespit edilenler, bakanlıkça belirlenecek esaslara göre askere sevk edilecek.

Barışta ve seferde silah altına alınanlara yol ve iaşe bedeli ödenecek.