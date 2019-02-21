Yeni askerlik sisteminde neler var? Bedelli askerlikten kimler faydalanabilecek?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Yeni Askerlik Sistemi'yle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken vatandaşlarında bu konuda araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmyalarına talimat vermesiyle ilk taslak hazır hale getirildi. Peki tek tip askerlik sisteminde neler olacak? Bedelli askerliktan kimler faydalanabilecek? Yeni sistemde 12 aylık askerlik süresi olanlar için süre 6 aya düşmüş olacak ve ikinci 6 ayı da yapmak isteyenler TSK'dan ücret alabilecekler. Yeni askerlik sistemi ve bedelliyle ilgili tüm merak edilen sorunların cevabı bu haberde.
Kamuoyunda yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği 'tek tik askerlik' sistemi ve bedelli askeleğin kalıcı olmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürekli hale getirilecek sistemde zorunlu askerlik süresinin 6 ay olması bekleniyor. Peki tek tip askerilik kanunu ne zaman çıkacak? Çalışmalardaki son durum ne?
BEDELLİ ASKERLİK KALICI OLACAK
Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşımızın gözü sürekli hale gelecek bedelli askerlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun, TSK'nın ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Başkan Erdoğan sistemle ilgili kurmaylarına talimat verdiğini kaydederek şunları kaydetti;
"12 AYLIK ASTSUBAYLIK UYGULAMASI GETİRİYORUZ"
"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar"
"20 YAŞINI GEÇMİŞ HERKES BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK"
Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.
TEK TİP ASKERLİK NEDİR?
Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.
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