Yeni askerlik sisteminde neler var? Bedelli askerlikten kimler faydalanabilecek?

Kamuoyunda yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği 'tek tik askerlik' sistemi ve bedelli askeleğin kalıcı olmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürekli hale getirilecek sistemde zorunlu askerlik süresinin 6 ay olması bekleniyor. Peki tek tip askerilik kanunu ne zaman çıkacak? Çalışmalardaki son durum ne?

BEDELLİ ASKERLİK KALICI OLACAK

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşımızın gözü sürekli hale gelecek bedelli askerlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun, TSK'nın ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Başkan Erdoğan sistemle ilgili kurmaylarına talimat verdiğini kaydederek şunları kaydetti;

"12 AYLIK ASTSUBAYLIK UYGULAMASI GETİRİYORUZ"

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar"

"20 YAŞINI GEÇMİŞ HERKES BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK"

Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.