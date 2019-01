Yeni askerlik son dakika 9 aya düşecek mi MSB TSK tek tip askerlik ile bedelli askerlik sistemi nasıl olacak

Tek tip askerlik ne zaman çıkacak? MSB TSK askerlik son dakika kısalıyor mu? Yeni sistemle 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek mi? MSB Tek tip askerlik TBMM'de ne zaman yürürlüğe girecek? TSK MSB'den askerlik süresi ile ilgili yeni açıklama var mı? Tek tip askerlik nasıl olacak? Tek tip askerlikle, bedelli askerlik tarih mi olacak? Tek tip askerlik sisteminin detayları neler? Kalıcı bedelli askerlik sistemi nedir? Ne zaman hayata geçecek? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte zorunlu askerliğin de revize edilmesi gündemde. Türkiye askeri alanda profesyonel askerliğe geçmeden önce terörle mücadelede ön saflarda eğitimsiz erler yer almakta bunun sonucunda da çok sayıda şehit vermekteydik. Ancak TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte hem TSK'nın gücüne güç katıldı hem de terörle konusunda daha etkin mücadele edilmeye başlandı. TBMM'de henüz yeni askerlik sistemi gündemde değil. Ancak 2019 yılına girdiğimiz bu aylarda yeni askerlik sistemi ile ilgili düzenlemelerin TBMM'de de görüşülmesi bekleniyor. Yürürlüğe girer girmez TSK MSB son dakika haberleri tek tip askerlik sistemi detaylarını star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. 2019 yılına girdiğimiz şu günlerde yine sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan askerlik süresi ve bedelli askerlik sistemi ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. TBMM'de henüz yeni askerlik sistemi görüşülmedi. Kamuoyunda uzun süredir konuşulan tek tip askerlik sistemi konusunda geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Konuya ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Gündemde 'Tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik araştırmalar hız kazandı Pek çok vatandaşın heyecanla takip ettiği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili araştırmalar, yeni yılın ilk aylarında da yoğun şekilde devam ediyor. Yüz binlerce gencin beklenti içinde olduğu tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, bu hususta son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, 'Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak.' dedi Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak.' dedi.

Henüz zorunlu askerlik vazifesini yerine getirmeyen yüz binlerce gencin gözü, kamuoyunda 'tek tip askerlik' olarak adlandırılan düzenlemenin yasalaşacağı tarihte. Söz konusu düzenleme yapıldığı takdirde, halihazırda 12 ay olan zorunlu uzun dönem askerlik süresinin kısalacağı beklentisi var. Tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı noktasında merak içinde olan gençler, konuya dair internette araştırma yapıyor.

Yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda yaptığı konuşmada yeni askerlik sistemi ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerininde (TSK) askere alma faaliyetlerine değinerek, "Bedelli askerlik kapsamında; 635 bin 582 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, bunlardan 86 binin temel eğitimleri sona ermiştir, kalan yükümlülerin eğitim süreci devam etmektedir" bilgisini verdi.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL GECİKMEDEN AÇIKLANACAK"



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak" dedi.

Hulusi Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.



YENİ SİSTEM ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ



Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile askerlik sistemine yönelik yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.



Milli Savunma Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı askerlik süresi konusunda belli bir aşamaya gelindi. Süre kısaltılacak. Hali hazırda kısa dönem askerlik 6, uzun dönem 12 ay.



Üzerinde çalışılan formüllerden biri uzun dönemin 9 ay olması. Ama bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmasında sona yaklaşıldı. Nihai karara bu çalışmanın ardından varılacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

Askerlik - Bedelli askerlik sürecinin bir yola girmesinin ardından bir müjde de askerlik süresinin kısalmasını bekleyenler ordusu istiyor. Askerliğini uzun dönem ve kısa dönem olarak yapan ve yapacak olan askerlik adayları konuyu sürekli gündemlerinde tutmaya devam ediyor. Ancak halihazırda askerlik süresinin kısalması ile ilgili hükumet kanadından herhangi bir olumlu açıklama gelmedi.Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Askerlik sistemi ve süresi ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildi. Henüz netleşmemiş olmasına rağmen askerlik süresi ve sistemi ile ilgili önemli açıklamalar hükumet tarafından yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ak Parti tarafından yapılan açıklamalar askerlik görevini ifa edenleri ve askerlik için gün sayanları yakından ilgilendiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hulusi Akar, "tek tip askerlik" sorusunu şöyle cevapladı:



"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak







BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.



1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



2. Banyo Malzemeleri

Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.



3. Kişisel Bakım Malzemeleri

Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...



4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi

Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.



5. İçlik

Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.



6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



7. Traş Malzemeleri

Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.



8. Saat

Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.



9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.

2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız



ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.



10. Bot Boyası ve Bot Fırçası

Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.



11. İğne iplik ve Çengelli iğne

Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.



12. Ortopedik tabanlık ve Vatka

Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.



13. Askılık



14. Islak Mendil ve Selpak



15. Yara bandı ve Kulak tıkacı



16. Sivil Giysiler

Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.



17. Bankamatik Kartı



18. Mantar Kremi



19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)









Askerde Neler Veriliyor?



Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.



Parka (1 adet)

Elbise – Apoletsiz (1 adet)

Gömlek – Apoletsiz (1 adet)

Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)

Eşofman Takımı (1 adet)

Pijama takımı (1 adet)

Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)

Spor ayakkabısı (1 adet)

Terlik (1 adet)

Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)

Spor çorap (1 adet)

Don (2 adet)

Yün içlik (1 adet)

Fanila (2 adet)

Atlet (1 adet)

Eldiven (1 adet)

Palaska (1 adet)

Çanta (1 adet)

Spor şortu (1 adet)

Banyo şortu (1 adet)

Banyo havlusu (1 adet)

Yüz havlusu (1 adet)

Diş macunu (1 adet)

Diş fırçası (1 adet)

Şampuan (Aylık 200 ml.)

Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)

Permatik (Aylık 4 adet)

Kulak tıkacı (1 adet)

Nefte (1 adet)

Künye levhası (2 adet)

Künye zinciri (1 adet)



Celp dönemi nedir?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il yada ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi yada zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.

Celp dönemi birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir. Türkiye'de lise mezunu kişiler 12 ay, 4 yıllık üniversite mezunu kişiler ise 6 ay kısa dönem askerlik yapıyorlar. 4 yıllık üniversite mezunlarının kısa dönem mi yoksa uzun dönem mi askerlik yapacağı çeşitli faktörlere bağlı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor.



Celp döneminin amacı nedir?



Okulunu uzatan yada farklı zamanlarda diploma alan öğrencilerde dahil olmak üzere her yıl askere alma işleminin düzenin sağlamak üzere celp dönemleri açıklanır. Bu dönemlere belirli başvuru tarihleri vardır. Bu celp dönemlerine başvuru tarihlerini kaçırırsanız bir sonraki celp dönemine kalırsınız. Bu celp dönemleri sayesinde kafanıza göre gidip beni askere alın diyemezsiniz.



Celp dönemleri her yerde aynı mıdır?



Hayır, celp dönemi bulunduğunuz il yada ilçeye göre farklılık göstermektedir.



2019 Celp dönemlerine son başvuru tarihleri:



-2019 Şubat celbi için son başvuru 30 Kasım 2019



-2019 Mayıs celbi için son başvuru 28 Şubat 2019



-2019 Ağustos celbi için son başvuru 31 Mayıs 2019



-2019 Kasım celbi için son başvuru 31 Ağustos 2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

NOT: Net tarihler MSB yada TSK'nın resmi internet sayfası üzerinden bulabilirsiniz. Tarihler döneme göre değişiklik gösterebilir...



Askerlik Celp Dönem Tercihi Nasıl Yapılır?



Yukarıda celp dönemlerinde ve son başvuru tarihlerinden bahsetmiştik. Bu tarihleri takip ederek hangi celp döneminde askere gidilecekse o dönemin tercihini e-devlet sistemi ile yapabilirsiniz. E-devlet sisteminde yer alan bakanlıklardan olan Milli Savunma Bakanlığı askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlara işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için hizmet vermektedir.