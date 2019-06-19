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Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Meclis'te yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

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Meclis'te yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

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