İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2024 Cumartesi / 25 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni av sezonu başladı! Bakan Yumaklı duyurdu: 4 yıl boyunca geçerli olacak
Güncel

Yeni av sezonu başladı! Bakan Yumaklı duyurdu: 4 yıl boyunca geçerli olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınladıklarını belirterek, 'İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak' dedi.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Yeni av sezonu başladı! Bakan Yumaklı duyurdu: 4 yıl boyunca geçerli olacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleşen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsilaj tepkisi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, törendeki konuşmasına, Bakanlık olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını söyleyerek başladı.

Sektörle ilgili adımlar atarken bunu hep birlikte yaptıklarını belirten Yumaklı, "Kimi zaman bir balıkçı teknesinde kimi zaman bir balıkçı barınağında sizlerle muhabbet ettik ve yol haritamızı birlikte belirledik. Hepinizin malumu olduğu üzere sizlerin talepleri, akademisyenlerimizin çalışmaları ve sektör temsilcilerimizin görüşleriyle balıkçılıkta yeni bir yola girdik." diye konuştu.

4 YIL SÜRELE GEÇERLİ OLACAK

Yumaklı, bu yoldaki hedeflerinin balıkçıların kazancını ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydederek, "Nitekim, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınlamış olduk. İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıllık hazırlıkla yürürlüğe girecek, hayata geçecek olan bu tebliğe ilişkin, balıkçılardan ve diğer sektör paydaşlarından ulaşan 4 bin 200 görüşü tek tek değerlendirdiklerini aktaran Bakan Yumaklı, balıkçılık sektörünün tüm dinamiklerini barındıran ve büyük oranda uzlaşı içerisinde hazırlanan Avcılık Tebliği'nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

"EYLÜL İTİBARİYLE ÜRETİM PLANLAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, üzerinde hassasiyetle durdukları konuların başında hiç şüphesiz planlı üretim geldiğini belirterek, "Su ürünlerinde de aynı hayvansal ve bitkisel üretimde olduğu gibi bu üretim sürecini başlatıyoruz. Su ürünlerinde ve hayvansal üretimde yılbaşı itibarıyla hayata geçirdik, bitkisel üretimde de inşallah aynı balıkçılıktaki sezonun açılışı gibi eylül ayı itibarıyla bu üretim planlamasını hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bütün bu planlamaları bugünü değil, yarını düşünerek hareket edip sektör temsilcileriyle, akademisyenlerle hazırladıklarını dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim nihai hedefimiz, sizlerin göğsünüzü gere gere geleceğe matuf bir meslek bırakmanız olacak, bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi, bu anlamlı günde de bizimle birlikte olduğu için, liderliği ve sektöre hamiliği için zatıalilerine şükranlarımı arz ediyorum. Balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyor, av sezonu açılışının ülkemize ve sektörümüze hayırlar getirmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekilerek yeni sezon için dua edildi ve denize balık bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.