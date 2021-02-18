Yeni Başbakan'ın atama kararı ülkede gündem oldu! ''Türkiye yanlısı''

Star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:10

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'de İtalya Büyükelçisi olarak görev yapmış Luigi Mattiolo'yu diplomatik danışman olarak atadı. Büyükelçi Mattiolo'nun danışman olarak atanması ülke basınında geniş yankı buldu. Mattiolo için "Türkiye yanlısı" ifadesini kullanan İtalyan basını, eski hükümetin Doğu Akdeniz ve Libya konularında başarısız olduğunu yazdı.



Son iki yılda İtalya'nın dış politika konusunda stratejik hedeflerden yoksun olduğunu belirten İtalya basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da politikasını güçlendirdiğine işaret etti.

Başbakan Mario Draghi'ye tavsiyede bulunan İtalyan basını, uluslararası ilişkiler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha iyi bir bilgiye sahip olduğunu belirtti.

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