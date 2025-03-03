Eyüpsultan'da emniyet şeridinde duran ATV'nin sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının görüntülerine ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı yolunda 22 Şubat'ta meydana gelen kazaya ilişkin kamera görüntülerinde, otoyolda seyreden servis aracının iki kez frene bastığı, kazanın ardından durmayıp yoluna devam ettiği görülüyor.

- OLAY

İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde ATV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Muhammet Gürcan Koçak, M.Y'nin kullandığı servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından kaçan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul Havalimanı'nda yakalanan M.Y'nin ilk ifadesinde, olay günü yoğun kar yağışı olduğunu ve bir kişiye çarptığını fark etmediğini, yabani bir hayvana çarptığı düşüncesiyle yoluna devam ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yeni bir Cihantimur vicdansızlığı

"Adalet için birlikte savaşacağız"

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı: Tutuklandı