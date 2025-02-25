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Yeni bir Cihantimur vicdansızlığı! Kayıplara karıştı

İstanbul Kemerburgaz yolunda Timur Cihantimur vakasını hatırlatan ölümlü bir kaza daha yaşandı. Gece 02.00 sularında bir sürücü, aracı arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen Mehmet Gürcan Koçak'a çarptı. Sürücü, yardım etmek yerine olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin fark etmesiyle hastaneye kaldırılan Koçak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay saatine ilişkin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 08:37 - Güncelleme:
Yeni bir Cihantimur vicdansızlığı! Kayıplara karıştı
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Timur Cihantimur'un kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardığı aynı yerde benzer bir kaza yaşandı. UTV aracı arızalanan Muhammet Gürcan Koçak'a çarparak ölümüne sebep olan kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı.

İstanbul Kemerburgaz'da 22 Şubat gecesi yaşanan kazada Muhammet Gürcan Koçak arızalanan UTV aracını emniyet şeridine çekti. Koçak, UTV aracını kontrol ettiği sırada hızla seyreden bir aracın çarpmasıyla yolun kenarına savruldu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yapılan incelemede Koçak'ın ölümüne neden olan kimliği belirsiz sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis firar eden sürücünün yakalanması için inceleme başlattı.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI

Kazanın olduğu yerde 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve Oğuz Murat Aci ölmüştü. Yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Cihantimur için Türkiye'ye iade edilmesi kararı verilmişti.

Baba Soner Koçak, "Oğlum kuzeninin kuca- ğında can vermiş. 4 ay sonra evlenecekti. Kendime ayırdığım mezar oğluma nasip oldu" dedi.

Eylem Tok ve oğlu için karar

Avukattan pişkin dilekçe
  • kaza
  • Timur Cihantimur
  • Muhammet Gürcan Koçak

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